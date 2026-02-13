Good News: खुशखबरी, त्योहार पर घर लौटने वालों को अब मिलेगी रेल में कन्फर्म सीट, जानें कैसे

Holi Special Train: जयपुर. रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। अतिरिक्त फेरों से भीड़ और वेटिंग की समस्या कम होगी।

होली पर्व के दौरान बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पूर्व भारत और राजस्थान के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए खातीपुरा–हावड़ा मार्ग पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे त्योहार पर घर लौटने वालों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।