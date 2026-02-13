13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

भाजपा जयपुर शहर: कार्यकारिणी सदस्यों की जम्बो सूची जारी, इन 44 कार्यकर्ताओं को मिली जगह

Jaipur BJP: भाजपा जयपुर शहर संगठन ने अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की सूची जारी कर दी है। इसमें 44 कार्यकर्ताओं को जगह मिली है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Feb 13, 2026

Jaipur BJP: भाजपा जयपुर शहर संगठन ने अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की जम्बो सूची जारी कर दी है। इसमें 44 कार्यकर्ताओं को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है,जिनमें 12 महिला हैं।

शहर अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की स्वीकृति और निर्देश पर सूची घोषित की गई है। इनमें विधानसभावार प्रतिनिधित्व तो है ही, साथ ही विधायकों की राय पर भी कुछ नाम हैं। हालांकि, ज्यादातर चयन शहर अध्यक्ष स्तर पर हुआ है।

ये सदस्य…

अजय सिंह चौहान, सुरेन्द्र प्रजापति, विजय शर्मा, राकेश गुर्जर, राजेन्द्र खरबास, दिनेश यादव, जगदीश चन्द्रावत, कैलाश जांगिड, राजेन्द्र मेघवाल, पंकज कट्टा, आनन्द यादव, सुनील मिश्रा, महेश जांगिड, राजेश सलोदिया, जया गौड़, रेखा सैन, अल्का खण्डेलवाल, नीलम अग्रवाल, स्नेहलता साबू, विजेता खडोलिया, प्रिया हल्दिया, राजकुमारी ब्रह्मभट्ट, शिल्पा शर्मा, आकांक्षा खाण्डल, श्याम सुन्दर अग्रवाल, मनोज रावत, रिंकू उमरवाल, राजेश अजमेरा, मुकेश जोशी, नीरज अग्रवाल, आशीष मेहता, हेमराज टाटिवाल, कमलेश पांचाल, दीप सिंह रावत, सत्येन्द्र सतनाली, लव सिंह राठौड, मेघना कुमावत, जीतू शर्मा (पण्डित), संगीता शर्मा, बलराम सिंह शेखावत, अनमोल माधुर, हरीश शर्मा, शैलेश शाह, हेमंत चौहान।

ये भी पढ़ें

राजस्थान बजट: क्या सस्ता और क्या महंगा? स्टांप ड्यूटी बढ़ने से महंगी हुई जमीन, लोन रजिस्ट्रेशन शुल्क हुआ आधा; देखें पूरी लिस्ट
जयपुर
Rajasthan Budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 12:13 pm

Published on:

13 Feb 2026 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भाजपा जयपुर शहर: कार्यकारिणी सदस्यों की जम्बो सूची जारी, इन 44 कार्यकर्ताओं को मिली जगह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govt Job: राजस्थान में 10,000 से अधिक पदों पर होगी LDC की भर्ती, आवेदन का आज आख़िरी मौका

जयपुर

राजस्थान बजट अपडेट: वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे में अभी और घोषणाएं बाकी, जनता को मिल सकती हैं नई सौगातें

Rajasthan budget 2026 gives huge exemption in registration tax Bringing private vehicles from other states became cheaper
जयपुर

Good News: खुशखबरी, त्योहार पर घर लौटने वालों को अब मिलेगी रेल में कन्फर्म सीट, जानें कैसे

Holi Special Trains: होली में घर जाना हुआ आसान, पटना तक चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल...
जयपुर

राजस्थान में 93 साल की बुजुर्ग महिला का होगा DNA टेस्ट, सभी को हैरान कर रहा ये 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' केस

DNA test
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर-गोभी हो रहे सस्ते

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.