भाजपा जयपुर शहर: कार्यकारिणी सदस्यों की जम्बो सूची जारी, इन 44 कार्यकर्ताओं को मिली जगह

Jaipur BJP: भाजपा जयपुर शहर संगठन ने अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की जम्बो सूची जारी कर दी है। इसमें 44 कार्यकर्ताओं को सदस्य की जिम्मेदारी दी गई है,जिनमें 12 महिला हैं।
शहर अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की स्वीकृति और निर्देश पर सूची घोषित की गई है। इनमें विधानसभावार प्रतिनिधित्व तो है ही, साथ ही विधायकों की राय पर भी कुछ नाम हैं। हालांकि, ज्यादातर चयन शहर अध्यक्ष स्तर पर हुआ है।
अजय सिंह चौहान, सुरेन्द्र प्रजापति, विजय शर्मा, राकेश गुर्जर, राजेन्द्र खरबास, दिनेश यादव, जगदीश चन्द्रावत, कैलाश जांगिड, राजेन्द्र मेघवाल, पंकज कट्टा, आनन्द यादव, सुनील मिश्रा, महेश जांगिड, राजेश सलोदिया, जया गौड़, रेखा सैन, अल्का खण्डेलवाल, नीलम अग्रवाल, स्नेहलता साबू, विजेता खडोलिया, प्रिया हल्दिया, राजकुमारी ब्रह्मभट्ट, शिल्पा शर्मा, आकांक्षा खाण्डल, श्याम सुन्दर अग्रवाल, मनोज रावत, रिंकू उमरवाल, राजेश अजमेरा, मुकेश जोशी, नीरज अग्रवाल, आशीष मेहता, हेमराज टाटिवाल, कमलेश पांचाल, दीप सिंह रावत, सत्येन्द्र सतनाली, लव सिंह राठौड, मेघना कुमावत, जीतू शर्मा (पण्डित), संगीता शर्मा, बलराम सिंह शेखावत, अनमोल माधुर, हरीश शर्मा, शैलेश शाह, हेमंत चौहान।
