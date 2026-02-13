Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर-गोभी हो रहे सस्ते

- मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आलू-प्याज बिके सस्ते
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकी। बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 75 से 80 रुपए के बीच बोले गए। वहीं दूसरी ओर भिंडी भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर 12 से 13 रुपए के बीच बिका तो देसी टमाटर के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव स्थित रहे। आज आलू 5 से 7 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 12 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 12 से 13 रुपए
टमाटर देसी 5 से 8 रुपए
मटर 18 से 20 रुपए
मिर्ची 35 से 45 रुपए
बारीक मिर्च 75 से 80 रुपए
फूल गोभी 6 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 50 से 55 रुपए
शिमला मिर्च 28 से 32 रुपए
नींबू 40 से 42 रुपए
लोकी 22 से 26 रुपए
भिंडी 50 से 65 रुपए
अदरक 53 से 54 रुपए
ग्वार फली 100 से 110 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 17 से 18 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 18 से 27 रुपए
टिंडा 15 से 20 रुपए
गाजर 12 से 14 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू 5 से 7 रुपए
प्याज 12 से 17 रुपए
लहसुन 30 से 110 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
