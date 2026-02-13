Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च और ​भिंडी बिकी महंगी, टमाटर-गोभी हो रहे सस्ते

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज बारीक हरी मिर्ची महंगी बिकी। बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 75 से 80 रुपए के बीच बोले गए। वहीं दूसरी ओर ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर 12 से 13 रुपए के बीच बिका तो देसी टमाटर के दाम 5 से 8 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भाव स्थित रहे। आज आलू 5 से 7 रुपए बिका तो प्याज के दाम आज 12 से 17 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 110 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।