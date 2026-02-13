राजस्थान बजट अपडेट: वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे में अभी और घोषणाएं बाकी, जनता को मिल सकती हैं नई सौगातें

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश हुए बजट पर चार दिन तक चर्चा होगी। 17 फरवरी को राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री दिया कुमारी बहस का जवाब देंगी। यह जानकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर ने गुरुवार को सदन में दी।