Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें

जानकारी के अनुसार चालक सोमवार सुबह अपने घर से निकला था। रास्ते में उसने शाहपुरा में ठेके पर जमकर शराब पी। इसके बाद उसने 64 किलोमीटर तक बाइक चलाई और बैनाड़ पहुंचा। यहां उसने ठेकेदार से डंपर की चाबी ली और डंपर लेकर बढ़ारना स्थित प्लांट की ओर रवाना हुआ। कुछ ही दूरी पर चालक ने एक कार को टक्कर मार दी। जब लोगों ने उसे रोका तो वह भड़क गया और डंपर को रॉन्ग साइड भगाने लगा। वह इतनी तेज रफ्तार में था कि सामने से आने वाले वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई।