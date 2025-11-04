Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें

केबिन में बैठा डंपर चालक और उसे बाहर निकालते लोग। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क पर 14 लाशें बिछाने वाले डंपर चालक को लेकर नया खुलासा हुआ है। शराब के नशे में धुत चालक ने पहले 64 किलोमीटर तक बाइक चलाई और फिर ठेकेदार से चाबी लेकर 2 किलोमीटर तक डंपर को रॉन्ग साइड भगाया। इस दौरान उसने एक ट्रेलर, 5 कार और 8 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारी। साथ ही 28 लोगों को रौंदते हुए निकल गया। जिनमें में से 14 की मौत हो चुकी है और 14 लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।
जानकारी के मुताबिक जयपुर के लोहा मंडी रोड पर चार मिनट तक 100 से अधिक स्पीड से डंपर दौड़ाने वाला डंपर चालक दिल्ली रोड स्थित शाहपुरा के पास विराट नगर का रहने वाला है। उसका नाम कल्याण मीणा है।
वह आठ साल से अलंकार कंट्रक्शन कंपनी में ड्राइविंग कर रहा है। दिवाली पर वह छुट्टी पर गांव गया था और सोमवार को ही वापस काम पर लौटा था। जयपुर में हादसे से पहले वह रोड़ी भरने के लिए क्रेशर पर जा रहा था।
जानकारी के अनुसार चालक सोमवार सुबह अपने घर से निकला था। रास्ते में उसने शाहपुरा में ठेके पर जमकर शराब पी। इसके बाद उसने 64 किलोमीटर तक बाइक चलाई और बैनाड़ पहुंचा। यहां उसने ठेकेदार से डंपर की चाबी ली और डंपर लेकर बढ़ारना स्थित प्लांट की ओर रवाना हुआ। कुछ ही दूरी पर चालक ने एक कार को टक्कर मार दी। जब लोगों ने उसे रोका तो वह भड़क गया और डंपर को रॉन्ग साइड भगाने लगा। वह इतनी तेज रफ्तार में था कि सामने से आने वाले वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई।
डंपर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी घायल डंपर चालक का जयपुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। हरमाड़ा थाने में विश्वकर्मा के आकेडा डूंगर निवासी दिग्प्रताप सिंह (26) ने FIR दर्ज करवाई है।
शिकायत में कहा कि डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा जानबूझकर तेज स्पीड और खतरनाक तरीके से डंपर चला रहा था। डंपर चलाते हुए पैदल व्यक्तियों, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर को टक्कर मारी। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि चालक नशे में मिला था। उस पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।
लोहा मंडी रोड पर पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर करीब 12.55 बजे डंपर एक कार से टकरा गया। कार चालक से कहासुनी के बाद डंपर एक अन्य वाहन से और टकरा गया। इसके बाद चालक करीब 350 मीटर तक डंपर को गलत दिशा में दौड़ाते हुए ले गया।
डिवाइडर कट से सही लेन में डंपर को घुसाया और एक बाइक को टक्कर मारी, चालक उछलकर दूर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई। ड्राइवर ने डंपर की रफ्तार और बढ़ाई और हाईवे के कट से करीब 350 मीटर पहले पांच कार व 8 दोपहिया वाहनों को चपेट में लिया। फिर सामने आए ट्रेलर से टकराकर डंपर रुका।
पुलिस ने डंपर चालक विराटनगर निवासी कल्याण मीणा को बाहर निकाला और भीड़ से बचाते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने चालक कल्याण के नशे में होने की पुष्टि करने के लिए मेडिकल करवाया है। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।
