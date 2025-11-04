Jaipur Accident: ‘किसी नरसंहार से कम नहीं, करीब 100 की रफ्तार से दौड़ रहा था डंपर’, चश्मदीद ने बताया हादसे का खौफनाक मंजर



सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, डंपर लगभग 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। वह कई वाहनों से टकराता गया और कुछ को करीब 350 मीटर तक घसीटता चला गया, जब तक कि आगे खड़े ट्रेलर में जाकर नहीं भिड़ा। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शहर के सबसे व्यस्त औद्योगिक क्षेत्रों में से एक में हुआ, जिससे कुछ ही मिनटों में अफरा-तफरी मच गई।