Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: ‘किसी नरसंहार से कम नहीं, करीब 100 की रफ्तार से दौड़ रहा था डंपर’, चश्मदीद ने बताया हादसे का खौफनाक मंजर

Jaipur Harmada Accident: जयपुर के हरमाड़ा में डंपर हादसे ने 14 जिंदगियां छीन लीं। चश्मदीद नेमीचंद बोले, यह किसी नरसंहार से कम नहीं था। लोग गाड़ियों में फंसे थे, सड़क पर लाशें और खून फैला था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 04, 2025

Jaipur Harmada Accident

'करीब 100 की रफ्तार से दौड़ रहा था डंपर' (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Harmada Accident: जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर हुए भयावह सड़क हादसे ने पूरे शहर को दहला दिया। न्यू लोहा मंडी रोड पर एक अनियंत्रित डंपर ने करीब 17 गाड़ियों को रौंद दिया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो मासूम बच्चियां (5 और 7 साल की) भी शामिल हैं। 13 लोग घायल हुए हैं।


बता दें कि डंपर चालक कल्याण मीणा, जो जयपुर के विराटनगर का रहने वाला है। हादसे में घायल हो गया और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वह नशे की हालत में वाहन चला रहा था। पुलिस ने उसका रक्त सैंपल लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है।


100 किमी की रफ्तार पर मौत का डंपर


सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, डंपर लगभग 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। वह कई वाहनों से टकराता गया और कुछ को करीब 350 मीटर तक घसीटता चला गया, जब तक कि आगे खड़े ट्रेलर में जाकर नहीं भिड़ा। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शहर के सबसे व्यस्त औद्योगिक क्षेत्रों में से एक में हुआ, जिससे कुछ ही मिनटों में अफरा-तफरी मच गई।


टक्कर से पहले झगड़ा हुआ था


डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे से करीब 1.5 किमी पहले डंपर चालक का एक कार चालक से झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और पहले दो बाइक सवारों को टक्कर मारी, फिर एक के बाद एक 17 वाहनों को रौंद दिया।


‘लोगों को सड़क पर तड़पते देखा’


पास में चाय की दुकान चलाने वाले नेमीचंद ने बताया कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, यह किसी नरसंहार से कम नहीं था। लोग गाड़ियों के मलबे में फंसे थे, कुछ सड़क पर पड़े थे। हर तरफ चीखें, खून और टूटे हुए वाहन नजर आ रहे थे। लोग अपने परिजनों को बचाने की कोशिश में रो रहे थे।


स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पुलिस और एंबुलेंस के पहुंचने से पहले ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने वाहनों से घायलों को कांवटिया, सीकेएस और एसएमएस अस्पतालों में पहुंचाया। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। सड़क पर जगह-जगह मलबा, टूटे वाहन और खून के निशान बिखरे पड़े थे।


तीन पुलिसकर्मी निलंबित


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हादसे के बाद तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने बताया कि यह जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती थी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Harmada Accident: हृदय विदारक…विदाई के आंसू अब बन गए विलाप, एक साथ 3 मौतें देखकर पूरे गांव में कोहराम
जयपुर
Jaipur Harmada Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: ‘किसी नरसंहार से कम नहीं, करीब 100 की रफ्तार से दौड़ रहा था डंपर’, चश्मदीद ने बताया हादसे का खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: मरने के 13 साल बाद न्यायाधीश को मिला न्याय, पहले पत्नी फिर बेटे ने लड़ा केस, राज्यपाल का आदेश हुआ रद्द

Court Judgement
जयपुर

देव दिवाली 2025 टैरो राशिफल : आज इन 4 राशियों पर बरस सकती है देवकृपा, किसे मिलेगी सफलता और किसके लिए नया अवसर?

Tarot Card Reading 5 November 2025
राशिफल

PM Kisan Yojana: राजस्थान में 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए गुड न्यूज, इसी हफ्ते मिलेगा पैसा!

PM Kisan Yojana
जयपुर

Jaipur Dumper Accident: कौन है वो डंपर ड्राइवर? जिसने जयपुर में ​सड़क पर बिछा दी 14 लाशें

Jaipur-accident-dumper-driver-name
जयपुर

Jaipur: नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत, 5 घंटे जांच के बाद सीबीएसई-शिक्षा विभाग के हाथ लगी चौंकाने वाली जानकारी

Neerja Modi School student dies
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.