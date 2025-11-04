Jaipur Harmada Accident: हृदय विदारक…विदाई के आंसू अब बन गए विलाप, एक साथ 3 मौतें देखकर पूरे गांव में कोहराम



बैनाड़ निवासी महेंद्र बुनकर (38) और उनके बड़े भाई दशरथ (40) अपनी बेटियों वर्षा (19) और मासूम भानू (5) को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे थे। चारों को यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनका जीवन हमेशा के लिए थम जाएगा। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी उनकी स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महेंद्र, दशरथ और छोटी भानू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।