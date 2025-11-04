Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Harmada Accident: हृदय विदारक…विदाई के आंसू अब बन गए विलाप, एक साथ 3 मौतें देखकर पूरे गांव में कोहराम

Jaipur Harmada Accident: जयपुर के हरमाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बैनाड़ निवासी महेंद्र बुनकर, उनके भाई दशरथ और मासूम भानू की मौके पर ही मौत हो गई। बस तक छोड़ने निकली वर्षा गंभीर घायल है। ट्रोमा सेंटर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 04, 2025

Jaipur Harmada Accident
Play video

घायलों का इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Harmada Accident: जयपुर: हरमाड़ा इलाके में हुआ सड़क हादसा पूरे शहर को झकझोर गया। यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक परिवार समेत कई घरों को उजाड़ देने वाली सामूहिक त्रासदी बन गई।


बैनाड़ निवासी महेंद्र बुनकर (38) और उनके बड़े भाई दशरथ (40) अपनी बेटियों वर्षा (19) और मासूम भानू (5) को बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे थे। चारों को यह नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनका जीवन हमेशा के लिए थम जाएगा। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी उनकी स्कूटी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि महेंद्र, दशरथ और छोटी भानू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है।


परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। महेंद्र और दशरथ के घरों में मातम पसरा है। शाम को परिजनों ने बताया कि यदि शव अभी गांव ले गए तो रात में अंतिम संस्कार करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, सुबह तक रखना बहुत कठिन है, एक साथ तीन मौतें देख पूरा गांव टूट जाएगा।


यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ, जब बस स्टैंड से लौट रही कई महिलाएं और बच्चे भी उसी रास्ते पर थे। हरमाड़ा में हुए इस हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई घायल अब भी ट्रोमा सेंटर में भर्ती हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।


ट्रोमा सेंटर में सोमवार रात फिर वही हृदय विदारक मंजर देखने को मिला। चारों तरफ चीख-पुकार और रोते-बिलखते परिजन… हर किसी की आंखों में सिर्फ दर्द था। ट्रोमा सेंटर में एक के बाद एक एंबुलेंस आती रही, शव उतरते रहे और माहौल सन्नाटे में डूब गया। यह हादसा जयपुर के हरमाड़ा इलाके ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक दर्दभरी चेतावनी बन गया है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Harmada Accident: हृदय विदारक…विदाई के आंसू अब बन गए विलाप, एक साथ 3 मौतें देखकर पूरे गांव में कोहराम

