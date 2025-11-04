जयपुर में दर्द का सैलाब: खूनी डंपर से मां की गोद सूनी, किसी का बेटा-किसी का भाई…कुछ ही पलों में उजड़ गया संसार



ट्रोमा सेंटर ने 28 दिन बाद एक बार फिर वही हृदय विदारक मंजर देखा, जहां चीखें और आंसू थे। तब ट्रोमा सेंटर में आग लगी थी, कई मौतें हुईं। अब हरमाड़ा हादसे के बाद, एक के बाद एक एंबुलेंस आती रही और बाहर परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दर्द और सदमे के इस माहौल को देखते हुए, ट्रोमा सेंटर पुलिस छावनी में बदल गया। मुख्य द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसने हर आने-जाने वाले को रोक दिया।