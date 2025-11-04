Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में दर्द का सैलाब: खूनी डंपर से मां की गोद सूनी, किसी का बेटा-किसी का भाई…कुछ ही पलों में उजड़ गया संसार

Jaipur Tragedy: जयपुर के हरमाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत से कई परिवार उजड़ गए। ट्रोमा सेंटर में चीख-पुकार और आंसुओं से भरा माहौल रहा। कांवटिया और एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी फुल हो गईं।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 04, 2025

Jaipur Tragedy
Play video

रोते-बिलखते मृतक के परिजन (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Tragedy: हरमाड़ा का भीषण सड़क हादसा सिर्फ 14 लोगों की मौत का आंकड़ा नहीं है। यह हमारे शहर की टूटती हुई आत्मा, अधूरी हंसी और अचानक चुप हो गए घरों की कहानी है। जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में, जहां कुछ घंटे पहले तक दिवाली बीत जाने के बाद हंसी-खुशी का माहौल था।


यह हादसा सिर्फ लापरवाही और रफ्तार की बात नहीं है, बल्कि उस भरोसे को तोड़ता है, जो हर आम नागरिक प्रशासन और व्यवस्था पर रखता है। ट्रोमा सेंटर की दीवारों ने सोमवार को जितनी चीखें सुनीं, शायद उतनी कभी किसी रात या दिन में नहीं गूंजी होंगी।


हरे राम…हे भगवान…कहां गया बेटा… भाई कहां है तू…हरमाड़ा की दर्दनाक घटना ने कई परिवारों के जीवन में अंधेरा कर दिया। सन्नाटे में डूबे ट्रोमा सेंटर में मृतकों के परिजन के मुंह से बस यही चीखें निकल रही थीं, जिनमें गहरे सदमे, अविश्वास और असहनीय पीड़ा दिख रही थीं। उनकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो दु:ख का सैलाब उमड़ आया हो।


हादसे ने किसी से उसका बेटा छीन लिया, तो किसी का बराबर का सहारा…उसका भाई, हमेशा के लिए बिछड़ गया। साथ आए रिश्तेदार खुद भी भीतर से टूटे हुए थे, उनकी आंखें भी नम थीं, पर वे हिम्मत जुटाकर इन ‘टूटे हुए इंसानों’ को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे।


अस्पताल की तरफ दौड़ते रहे कदम


हादसे की खबर सुनते ही हरमाड़ा में जहां जो था, वहीं से ट्रोमा सेंटर की तरफ दौड़ पड़ा। कोई अपनी गाड़ी लेकर भागा तो कोई पड़ोसी को साथ लाया। हरमाड़ा निवासी मृतक विनोद के परिजन तो अपनी परचून की दुकान का शटर भी लगाना भूल गए… शायद उन्हें लगा कि बेटा उनका इंतजार कर रहा होगा।


28 दिन बाद फिर गमगीन ट्रोमा सेंटर


ट्रोमा सेंटर ने 28 दिन बाद एक बार फिर वही हृदय विदारक मंजर देखा, जहां चीखें और आंसू थे। तब ट्रोमा सेंटर में आग लगी थी, कई मौतें हुईं। अब हरमाड़ा हादसे के बाद, एक के बाद एक एंबुलेंस आती रही और बाहर परिजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। दर्द और सदमे के इस माहौल को देखते हुए, ट्रोमा सेंटर पुलिस छावनी में बदल गया। मुख्य द्वार पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसने हर आने-जाने वाले को रोक दिया।


पुलिस के आला अधिकारियों के साथ, मंत्री और सांसद-विधायक की गाड़ियां भी पहुंचने लगीं। लोगों को रुकने नहीं दिया, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने सख्ती दिखाते हुए अन्य मरीजों के परिजन को भी बाहर निकाल दिया।


कांवटिया की मोर्चरी फुल एसएमएस में रखे गए नौ शव


हरमाड़ा में हुए हादसे के बाद कांवटिया अस्पताल और एसएमएस ट्रोमा सेंटर में दर्दनाक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हादसे में घायल हुए 21 लोगों को एक के बाद एक एंबुलेंस से अस्पतालों में लाया गया। कांवटिया अस्पताल में डॉक्टरों ने 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया। आठ गंभीर घायलों को सिर, पेट और छाती में गहरी चोटों के चलते तुरंत एसएमएस ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया।


कांवटिया अस्पताल की छह शवों की क्षमता वाली मोर्चरी फुल हो गई, क्योंकि इसमें दो शव पहले से रखे थे। हादसे के बाद दस शव कांवटिया अस्पताल पहुंचे, जिनमें से चार को मोर्चरी में रखा गया और शेष को एसएमएस अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में सीकेएस अस्पताल और हरमाड़ा से एक-एक शव और पहुंचे। हरमाड़ा से आए शव को परिजन की सहमति के बाद कांवटिया में भेज दिया गया।


एसएमएस की मोर्चरी में नौ शव रखे गए, जिनमें से चार शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिए गए। परिजन की अनुपस्थिति के कारण चार शवों का पोस्टमॉर्टम मंगलवार को होगा। वहीं, कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में पांच शव रखे गए, जिनमें से केवल एक ही शव का पोस्टमॉर्टम हो पाया।


दो ने आते ही तोड़ा दम, तीन अब भी नाजुक


ट्रोमा सेंटर में लाए गए नौ घायलों में से दो ने आते ही दम तोड़ दिया। नोडल प्रभारी डॉ. बीएल यादव के अनुसार, 19 वर्षीय वर्षा बुनकर, 28 वर्षीय दानिश और 55 वर्षीय अजय पारीक सहित तीन की हालत अब भी आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर बनी हुई है। बाकी चार घायल मनोज, देशराज, कमल, ज्ञानरंजन का मास कैजुअल्टी वार्ड में इलाज चल रहा है, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां
जोधपुर
Phalodi road accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 08:10 am

Published on:

04 Nov 2025 07:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में दर्द का सैलाब: खूनी डंपर से मां की गोद सूनी, किसी का बेटा-किसी का भाई…कुछ ही पलों में उजड़ गया संसार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: ‘आपको हमारी उम्र लग जाए…’, ये कैप्शन बना आखिरी पोस्ट, 2 सगे भाइयों की मौत, 4 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

जयपुर

Jaipur Harmada Accident: ‘2 छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा’, दुकान खुली छोड़ भागे पिता की रुलाई, ‘हमें तो बस फोन पर पता चला…’

Jaipur Harmada Accident
जयपुर

Weather Update 4 November : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 90 मिनट में राजस्थान के 12 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान

Weather Update 4 November Meteorological Department Prediction Today next 90 minutes Rajasthan 12 districts heavy rain
जयपुर

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में सिलसिलेवार सड़क हादसों के बाद एक्शन में भजनलाल सरकार

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

Jaipur Dumper Havoc : जयपुर में डंपर का कहर, 14 की मौत, इस दर्दनाक हादसे के बाद मन में उठ रहे सवालों के ये हैं जवाब, जानिए

Jaipur Dumper wreaks havoc killing 14 These are answers to questions arising in mind after this tragic accident know
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.