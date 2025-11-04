Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां

इस दर्दनाक हादसे में रविन्द्र ने अपनी पत्नी मधु और बेटे खुश को खो दिया। परिवार से मां और बेटे के जाने के बाद हर कोई गमगीन हो गया।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 04, 2025

Phalodi road accident news
Play video

फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जिसकी आवाज से पूरे मोहल्ले में रौनक थी। आज वो सफेद कफन में लिपटी आई तो पूरा मोहल्ला रो पड़ा, ऐसा ही कुछ नजारा सूरसागर स्थित खटूडकी की चौक में था। इस मोहल्ले से 6 सदस्यों ने फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी।

हादसे ने किसी की मां छीनी तो किसी का बेटा और बेटी दोनों छीन लिए। देर रात से अपनों के शवों का इंतजार करती आंखें दोपहर तक आंसुओं से भर चुकी थीं। कोई बेसुध हो कर गिरा था, तो कोई अपनों को अंतिम बार देखने के लिए आस लगाए बैठा था।

आवाज से मोहल्ले में थी रौनक

खटूडकी की चौक में रहने वाले सुनील शर्मा बिलखते हुए बताते हैं कि दर्शनी को हाथों में खिलाया था। उसकी हर छोटी से बड़ी खुशी के लिए पूरा मोहल्ला एक साथ आया है। वो मोहल्ले के हर जने के पास रहती, भगवान का नाम लेती तो कभी अपनी तेज आवाज से हर किसी को अपना बनाती, लेकिन इस हादसे ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले की खुशी छीन ली।

दर्शनी के पिता उमेश ने बताया कि उसकी मां गुणवती सांखला का इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने उसे अभी तक दर्शनी के नहीं रहने की जानकारी नहीं दी है।

'मैं संभालूंगा आप रोइए मत'

इधर हादसे में दिलीप की पत्नी संगीता (सानिया) की मौत हो गई। ऐसे में दिलीप अपने बेटे विहान को देख बिलख पड़े तो बेटा विहान उनको हिम्मत दे रहा था। जय श्री राम का उद्घोष करके पापा दिलीप को कहता है कि आप रोना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपका, दादा का सबका मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते कहते वो खुद रोने लग गया।

वहीं रविन्द्र ने हादसे में अपनी पत्नी मधु और बेटे खुश को खो दिया। परिवार से मां और बेटे के जाने के बाद हर कोई गमगीन हो गया। एंबुलेंस में जैसे ही मधु और रवि के शव आए तो परिजन रोते बिलखते हुए बोले कि अब परिवार में कोई नहीं बचा।

यह वीडियो भी देखें

एक ही परिवार के छह सदस्य चले गए

यह हादसा सांखला परिवार पर वज्रपात बनकर टूटा। खटूकड़ी का चौक में रहने वाले गोविंद सिंह सांखला के परिवार में पत्नी गीता, उसकी पुत्रवधू संगीता (सानिया) पत्नी दिलीप और पौत्री दर्शनी पुत्री उमेश की मौत हो गई। गोविंद के भाई रामसिंह सांखला की पत्नी उर्मिला और दूसरे भाई नैनची बाग के रहने वाले ओमप्रकाश के परिवार से उनकी पत्नी सज्जन सांखला और पौत्र प्रणव पुत्र जितेन्द्र सांखला ने दम तोड़ दिया।

यह परिवार भी बिखर गए

नैनची बाग के रहने वाले छंवरलाल के परिवार से पत्नी ललिता (लता) और उसकी बेटी दिव्या पत्नी कार्तिक का निधन हुआ। चौखा निवासी रुद्राक्ष सांखला का भी निधन हुआ। उसकी बुआ तारा देवी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं रविन्द्र सांखला के परिवार से पत्नी मधु और पुत्र खुश सांखला का निधन हुआ।

बिगड़ी तबीयत

इस दौरान दिलीप सांखला के परिवार के सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ गई। जिसके चलते तुरंत प्रभाव से मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने उपचार देकर स्थिति को संभाला।

ये भी पढ़ें

Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO
जोधपुर
phalodi bus accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक साथ पहुंची 12 अर्थियां तो श्मशान भी रो पड़ा…मां-बेटी, दादी-पोता, मां-बेटा, देवरानी-जेठानी की चिताएं देख हर कोई फफक उठा

Mini bus trailer accident
जोधपुर

Weather Alert: झमाझम बारिश से भीगा जोधपुर शहर, अब उत्तरी हवाएं दिखाएंगी अपना असर, अलर्ट जारी

rain alert in rajasthan
जोधपुर

Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO

phalodi bus accident
जोधपुर

फलोदी सड़क हादसा: हनुमान बेनीवाल ने पूछा- अवैध ढाबों पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रशासन की ये बड़ी गलती आई सामने

Hanuman Beniwal
जोधपुर

फलोदी बस हादसा: गर्भवती दिव्या के हाथों में 8 महीने पहले रची थी मेहंदी…मां बोली साथ चल बेटी, हादसे ने छीन ली दोनों की सांसें

Rajasthan phalodi bus accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.