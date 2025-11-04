Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां

फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जिसकी आवाज से पूरे मोहल्ले में रौनक थी। आज वो सफेद कफन में लिपटी आई तो पूरा मोहल्ला रो पड़ा, ऐसा ही कुछ नजारा सूरसागर स्थित खटूडकी की चौक में था। इस मोहल्ले से 6 सदस्यों ने फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में भारत माला एक्सप्रेस-वे पर रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी।
हादसे ने किसी की मां छीनी तो किसी का बेटा और बेटी दोनों छीन लिए। देर रात से अपनों के शवों का इंतजार करती आंखें दोपहर तक आंसुओं से भर चुकी थीं। कोई बेसुध हो कर गिरा था, तो कोई अपनों को अंतिम बार देखने के लिए आस लगाए बैठा था।
खटूडकी की चौक में रहने वाले सुनील शर्मा बिलखते हुए बताते हैं कि दर्शनी को हाथों में खिलाया था। उसकी हर छोटी से बड़ी खुशी के लिए पूरा मोहल्ला एक साथ आया है। वो मोहल्ले के हर जने के पास रहती, भगवान का नाम लेती तो कभी अपनी तेज आवाज से हर किसी को अपना बनाती, लेकिन इस हादसे ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले की खुशी छीन ली।
दर्शनी के पिता उमेश ने बताया कि उसकी मां गुणवती सांखला का इलाज चल रहा है। परिवार वालों ने उसे अभी तक दर्शनी के नहीं रहने की जानकारी नहीं दी है।
इधर हादसे में दिलीप की पत्नी संगीता (सानिया) की मौत हो गई। ऐसे में दिलीप अपने बेटे विहान को देख बिलख पड़े तो बेटा विहान उनको हिम्मत दे रहा था। जय श्री राम का उद्घोष करके पापा दिलीप को कहता है कि आप रोना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपका, दादा का सबका मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते कहते वो खुद रोने लग गया।
वहीं रविन्द्र ने हादसे में अपनी पत्नी मधु और बेटे खुश को खो दिया। परिवार से मां और बेटे के जाने के बाद हर कोई गमगीन हो गया। एंबुलेंस में जैसे ही मधु और रवि के शव आए तो परिजन रोते बिलखते हुए बोले कि अब परिवार में कोई नहीं बचा।
यह हादसा सांखला परिवार पर वज्रपात बनकर टूटा। खटूकड़ी का चौक में रहने वाले गोविंद सिंह सांखला के परिवार में पत्नी गीता, उसकी पुत्रवधू संगीता (सानिया) पत्नी दिलीप और पौत्री दर्शनी पुत्री उमेश की मौत हो गई। गोविंद के भाई रामसिंह सांखला की पत्नी उर्मिला और दूसरे भाई नैनची बाग के रहने वाले ओमप्रकाश के परिवार से उनकी पत्नी सज्जन सांखला और पौत्र प्रणव पुत्र जितेन्द्र सांखला ने दम तोड़ दिया।
नैनची बाग के रहने वाले छंवरलाल के परिवार से पत्नी ललिता (लता) और उसकी बेटी दिव्या पत्नी कार्तिक का निधन हुआ। चौखा निवासी रुद्राक्ष सांखला का भी निधन हुआ। उसकी बुआ तारा देवी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं रविन्द्र सांखला के परिवार से पत्नी मधु और पुत्र खुश सांखला का निधन हुआ।
इस दौरान दिलीप सांखला के परिवार के सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ गई। जिसके चलते तुरंत प्रभाव से मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने उपचार देकर स्थिति को संभाला।
