Rajasthan Accident: जिसे गोद में खिलाया, उसे अर्थी में लेटा देख पूरा मोहल्ला रो पड़ा, रुला रही ये दर्दभरी कहानियां

खटूडकी की चौक में रहने वाले सुनील शर्मा बिलखते हुए बताते हैं कि दर्शनी को हाथों में खिलाया था। उसकी हर छोटी से बड़ी खुशी के लिए पूरा मोहल्ला एक साथ आया है। वो मोहल्ले के हर जने के पास रहती, भगवान का नाम लेती तो कभी अपनी तेज आवाज से हर किसी को अपना बनाती, लेकिन इस हादसे ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले की खुशी छीन ली।