Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO

सूरसागर क्षेत्र से निकलती शवयात्रा। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जैसलमेर में बस दुखान्तिका में 28 की मौत की आंच ठण्डी भी नहीं हुई थी कि अब मतोड़ा में सड़क हादसे ने 15 जनों की और जान ले ली। इससे न सिर्फ परिजन व रिश्तेदार बल्कि हर शहरवासी स्तब्ध रह गया। बता दें कि फलोदी जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम सात बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से बस में सवार 10 महिलाएं, चार बच्चों सहित 15 जनों की मृत्यु हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ भीषण हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे से अवैध ढाबों को हटाने का विशेष अभियान सोमवार को चलाया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद के कई ढाबों को हटाया गया। दरअसल कई चालक अपने भारी वाहनों को हाईवे किनारे पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। रविवार को भी ढाबे के सामने खड़े ट्रेलर से टेम्पो ट्रेवलर टकराया था।
दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को जब जोधपुर के नैणची बाग (सूरसागर) के खटुकड़ी का बास में एक साथ 6 शव पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। यहां पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोग पहुंचे थे। सबकी आंखें नम थीं। इसके बाद जब एक साथ 6 अर्थियां मोहल्ले से निकली तो परिजनों की चीत्कार सुनकर सभी का कलेजा फट गया। रविवार को फलोदी में हुए सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसमें से 14 श्रद्धालु नैणची बाग के रहने वाले थे।
इससे पहले सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी से जब एक साथ कई एंबुलेंस निकलीं तो लोगों की आंखें नम हो गईं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर सोमवार को गहरा शोक व्यक्त किया। बागड़े ने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।
