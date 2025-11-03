Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO

Phalodi Bus Accident: बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि आश्रम में कार्तिक स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु, दो महिलाएं गंभीर घायल

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 03, 2025

phalodi bus accident
Play video

सूरसागर क्षेत्र से निकलती शवयात्रा। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जैसलमेर में बस दुखान्तिका में 28 की मौत की आंच ठण्डी भी नहीं हुई थी कि अब मतोड़ा में सड़क हादसे ने 15 जनों की और जान ले ली। इससे न सिर्फ परिजन व रिश्तेदार बल्कि हर शहरवासी स्तब्ध रह गया। बता दें कि फलोदी जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम सात बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से बस में सवार 10 महिलाएं, चार बच्चों सहित 15 जनों की मृत्यु हो गई थी।

प्रशासन हरकत में आया

वहीं दूसरी तरफ भीषण हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में आया। भारतमाला एक्सप्रेस-वे के किनारे से अवैध ढाबों को हटाने का विशेष अभियान सोमवार को चलाया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद के कई ढाबों को हटाया गया। दरअसल कई चालक अपने भारी वाहनों को हाईवे किनारे पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। रविवार को भी ढाबे के सामने खड़े ट्रेलर से टेम्पो ट्रेवलर टकराया था।

चीख-पुकार मची

दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को जब जोधपुर के नैणची बाग (सूरसागर) के खटुकड़ी का बास में एक साथ 6 शव पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। यहां पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोग पहुंचे थे। सबकी आंखें नम थीं। इसके बाद जब एक साथ 6 अर्थियां मोहल्ले से निकली तो परिजनों की चीत्कार सुनकर सभी का कलेजा फट गया। रविवार को फलोदी में हुए सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसमें से 14 श्रद्धालु नैणची बाग के रहने वाले थे।

यह वीडियो भी देखें

ग्रीन कॉरिडोर बनाया

इससे पहले सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी से जब एक साथ कई एंबुलेंस निकलीं तो लोगों की आंखें नम हो गईं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर सोमवार को गहरा शोक व्यक्त किया। बागड़े ने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।

यह वीडियो भी देखें

ये भी पढ़ें

Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी मिनी टूरिस्ट बस, 4 बच्चों सहित 15 की दर्दनाक मौत
जोधपुर
Rajasthan Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 03:14 pm

Published on:

03 Nov 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फलोदी सड़क हादसा: हनुमान बेनीवाल ने पूछा- अवैध ढाबों पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रशासन की ये बड़ी गलती आई सामने

Hanuman Beniwal
जोधपुर

फलोदी बस हादसा: गर्भवती दिव्या के हाथों में 8 महीने पहले रची थी मेहंदी…मां बोली साथ चल बेटी, हादसे ने छीन ली दोनों की सांसें

Rajasthan phalodi bus accident
जोधपुर

Phalodi Bus Accident: हादसे के तीन बड़े कारण…जो बना 15 जिंदगियों के अंत की वजह

Phalodi Bus Accident
जोधपुर

Phalodi Road Accident: 15 श्रद्धालुओं की मौत, प्रभारी मंत्री दिलावर ने 10-10 लाख मुआवजे का किया ऐलान

Minister Madan Dilawar
जोधपुर

Rajasthan: जिस एक्सप्रेस-वे पर 15 लोगों की गई जान, वहां कुछ देर बार फिर हुआ भीषण हादसा, SUV के उड़े परखच्चे, 2 की मौत

Phalodi-road-accident-4
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.