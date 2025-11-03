Phalodi Bus Accident: जोधपुर में एक साथ उठी 6 अर्थियां, परिजनों की चीत्कार से कलेजा फटा, देखें VIDEO

इससे पहले सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मॉर्च्युरी से जब एक साथ कई एंबुलेंस निकलीं तो लोगों की आंखें नम हो गईं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने फलोदी के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर सोमवार को गहरा शोक व्यक्त किया। बागड़े ने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है।