Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी टूरिस्ट बस, 4 बच्चों सहित 15 की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका
Rajasthan Phalodi Bus Accident: फलोदी जिले के मतोड़ा थानान्तर्गत भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार देर शाम खड़े ट्रेलर में मिनी टूरिस्ट बस के घुसने से बस में सवार 15 जनों की मृत्यु हो गई। दो महिलाएं गंभीर घायल हैं। हताहत होने वाले सभी सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले हैं।
थानाधिकारी अमानाराम ने बताया कि सूरसागर के नैनची बाग व आस-पास रहने वाली महिलाएं, पुरुष व बच्चे बीकानेर जिले में कोलायत के कपिल मुनि आश्रम में देवउठनी ग्यारस पर कार्तिक स्नान करने गए थे। सभी मिनी टूरिस्ट बस में सवार थे। दोपहर में सभी जोधपुर के लिए रवाना हुए। मतोड़ा में भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर क्षेत्र में एक ट्रेलर सड़क पर खड़ा था।
तेज रफ्तार व लापरवाही से आई मिनी बस सड़क पर खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसा इतना भीषण था कि बस चकनाचूर हो गई और उसमें सवार 15 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें 10 महिलाएं, 4 बच्चे और एक ड्राइवर शामिल हैं, जबकि दो अन्य महिलाएं गंभीर घायल हो गईंं।
घायलों को एम्बुलेंस की मदद से ओसियां के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया। इन दोनों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर लाया गया। हादसे का पता लगते ही संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह व पुलिस अधीक्षक फलोदी कुन्दन कांवरिया मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाए।
हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, उसमें सवार कई महिलाएं हाईवे पर आ गिरीं। सभी खून से लथपथ थीं। इनमें से 15 जनों का मौके पर ही दम टूट गया। हताहतों में ज्यादातर महिलाएं हैं। सभी मृतकों के शव ओसियां के सरकारी अस्पताल लाए गए। तत्पश्चात सभी शव जोधपुर भेजे गए। जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। संभवत: सोमवार को कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपे जाएंगे।
