Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर में घुसी टूरिस्ट बस, 4 बच्चों सहित 15 की दर्दनाक मौत

हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, उसमें सवार कई महिलाएं हाईवे पर आ गिरीं। सभी खून से लथपथ थीं। इनमें से 15 जनों का मौके पर ही दम टूट गया। हताहतों में ज्यादातर महिलाएं हैं। सभी मृतकों के शव ओसियां के सरकारी अस्पताल लाए गए। तत्पश्चात सभी शव जोधपुर भेजे गए। जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। संभवत: सोमवार को कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपे जाएंगे।