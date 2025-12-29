Jodhpur Firing: जोधपुर फायरिंग केस में अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा, कोचिंग छात्रा को लगी थी गोली

गत 13 अगस्त की देर शाम मानजी का हत्था में चाय की दुकान पर रामड़ावास गांव निवासी छात्रा रेणु अपनी सहेली के साथ खड़ी थी। एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहीं दोनों छात्राएं कोचिंग से निकलने के बाद दुकान के बाहर खड़े होकर बिस्किट खा रही थीं। तभी अचानक गोली चली, जो पास खड़ी कार की बोनट से टकराकर रेणु की कुहनी में जा लगी। गोली का अगला हिस्सा कुहनी में फंस गया था। उसे तुरंत एमडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन कर गोली निकाली गई।