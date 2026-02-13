Sadhvi Prem Baisa: ‘जहर’ नहीं तो कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, मेडिकल बोर्ड की फाइनल रिपोर्ट करेगी बड़ा खुलासा

Sadhvi Prem Baisa: जोधपुर जिले के पाल गांव स्थित आरती नगर आश्रम में रहने वाली कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। शुरुआती जांच में जहर दिए जाने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में किसी भी विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई। अब जांच का फोकस अस्थमा अटैक या इंजेक्शन के रिएक्शन की संभावना पर केंद्रित है। अब मेडिकल बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा। वहीं, इंस्टाग्राम पर मौत के बाद किए गए पोस्ट ने पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में ला दिया है।