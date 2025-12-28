चौमूं हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 19 लोग गिरफ्तार, शहर में कड़ा पुलिस पहरा

पुलिस ने बताया कि पठानों का मोहल्ला निवासी मुख्तार अली, आकिब, मोहसीन खान, जहीन खान, अरबाज, ताहिर आलम, फरदीन, फैजान खान, जावेद खान, जोगियो का मोहल्ला निवासी उमर बेग, हाजी कॉलोनी कुम्हारो का मोहल्ला निवासी हैदर अली, फकीरो का मोहल्ला निवासी समीर, हाजी कॉलोनी इमाम चौक निवासी आबिद, शाहरूख, इमाम चौक निवासी सलमान, कुम्हारो का मोहल्ला निवासी कामरान, अशोक प्लाजा होटल के पास निवासी जाबाज, अशोक प्लाजा निवासी जावेद कुरैशी और लुहारो का मोहल्ला निवासी वसीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है।