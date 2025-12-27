27 दिसंबर 2025,

जोधपुर

Osian News: धमाके से सहमा ओसियां, तेज गर्जना से घबराए लोग, रहा दहशत का माहौल, जानें पूरा मामला

कस्बे और आसपास के गांवों में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी, जिससे लोग दहशत में आ गए। बाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह वायुसेना के लड़ाकू विमान की सुपरसोनिक उड़ान से उत्पन्न सोनिक बूम था।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 27, 2025

Sonic boom in Osian

एआई तस्वीर

ओसियां। कस्बे और आसपास के गांवों में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। पलभर में खिड़कियां, दरवाजे और टिन की छतें खड़खड़ाने लगीं। तेज कंपन और गर्जना से लोग सहम गए और कई घरों से लोग बाहर निकल आए। कुछ देर के लिए कस्बे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शुरुआत में लोगों को भूकंप या किसी बड़े विस्फोट की आशंका हुई। बाद में प्रशासनिक सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह आवाज वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा सुपरसोनिक गति पार करने से उत्पन्न सोनिक बूम की थी।

अफवाहों से बढ़ी घबराहट

धमाके के बाद सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए भूकंप, विस्फोट और फाइटर जेट क्रैश जैसी अफवाहें फैलने लगीं, जिससे लोगों में दहशत बढ़ गई। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की।

क्या होता है सोनिक बूम

जब कोई विमान ध्वनि की गति से अधिक वेग से उड़ान भरता है, तो उससे उत्पन्न दबाव तरंगें जमीन पर तेज धमाके जैसी आवाज के रूप में सुनाई देती हैं। इसे ही सोनिक बूम कहा जाता है। घटना में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक हुई इस आवाज से ओसियांवासी कुछ समय के लिए भयभीत हो गए।

इनका कहना है

ऐसा लगा जैसे बहुत नजदीक कहीं ब्लास्ट हुआ हो। दुकान के शीशे हिल गए और ग्राहक डरकर बाहर निकल आए।

  • गणपत जानी, दुकानदार

घर के दरवाजे अचानक जोर से हिलने लगे। बच्चे डरकर रोने लगे, समझ नहीं आया कि क्या हो गया।

  • सीमा, गृहणी

जिंदगी में पहली बार इतनी तेज आवाज सुनी। कुछ पल के लिए लगा जैसे जमीन हिल गई हो।

  • मोहनलाल डोगियाल, सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी

खबर शेयर करें:

Published on:

27 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Osian News: धमाके से सहमा ओसियां, तेज गर्जना से घबराए लोग, रहा दहशत का माहौल, जानें पूरा मामला

