Osian News: धमाके से सहमा ओसियां, तेज गर्जना से घबराए लोग, रहा दहशत का माहौल, जानें पूरा मामला

जब कोई विमान ध्वनि की गति से अधिक वेग से उड़ान भरता है, तो उससे उत्पन्न दबाव तरंगें जमीन पर तेज धमाके जैसी आवाज के रूप में सुनाई देती हैं। इसे ही सोनिक बूम कहा जाता है। घटना में किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक हुई इस आवाज से ओसियांवासी कुछ समय के लिए भयभीत हो गए।