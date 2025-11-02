Patrika LogoSwitch to English

Phalodi Accident: घटनास्थल का मंजर देख फट जाएगा कलेजा… सड़क पर लाइन से पड़ी लाशें, बिखरा सामान… एंबुलेंस और अफरा-तफरी

Phalodi Accident: राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद मौके से जो तस्वीरें आई हैं, इंसान को अंदर से हिला देने वाली हैं। सड़क पर लाइन से पड़ी लाशें… चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल झकझोर देने वाला है।

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Nov 02, 2025

Phalodi accident photo
Play video

फलोदी में हादसे के बाद की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। राजस्थान के फलोदी में रविवार रात हुए भीषड़ सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि, मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौके से जो तस्वीरें आई हैं, इंसान को हिला देने वाली हैं। सड़क पर लाइन से लाशें पड़ी दिख रही हैं। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। कहीं घायलों को एंबुलेंस में बैठाया जा रहा तो कहीं शवों को ढका जा रहा। कुछ तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम उन्हें दिखा नहीं सकते।

मौके से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें ही करीब 10 लाशें सड़क पर लाइन से रखी दिख रही हैं। वहीं अस्पातल से जो तस्वीरें आई हैं, वह भी झकझोर देने वाली हैं। हादसे के बाद तत्काल प्रभाव से घायलों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं कई मंत्री लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं।

पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा ?

शवों और घायलों को फलोदी से जोधपुर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि 'सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हई है। हम घायलों के इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। घायलों को शीघ्रता से उचित उपचार सुविधा केंद्र तक पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है।'

कार्तिक स्नान कर लौटे थे सभी

मिली जानकारी के मुताबिक, जोधपुर के सूरसागर इलाके से श्रद्धालु एक मिनी बस ट्रैवलर में सवार होकर बीकानेर के कोलायत गए थे। श्रद्धालु मुनि आश्रम के दर्शन और कार्तिक स्नान कर घर लौट रहे थे। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि हादसे से पहले ट्रैवलर चालक ने नियंत्रण खो दिया था। मिनी बस लहराते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा मतोड़ा के पास हुआ।

शवों को निकालने में कड़ी मशक्कत

हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस और एंबुलेंस पहुंची। शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बस के अंदर से निकाला गया। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी ऐसे में घायलों और शवों को निकालने में बड़ी कठिनाई हुई।

ग्रीन कॉरिडोर से भेजे गए शव

शवों को एक-एक कर बस से निकालकर सड़क पर ही रख दिया गया और उनके ऊपर कुछ कपड़े डाल दिए गए। वहीं घायलों को तत्काल फलोदी में ही उपचार देने के बाद जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने जिला प्रशासन से बात करके तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ताजा अपडेट के मुताबिक, सभी शवों और घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर के लिए रवाना किया गया है।

फलोदी हादसे में 15 लोगों की मौत: सीएम भजनलाल ने जयपुर से देवेंद्र जोशी को किया रवाना, पटना से अशोक गहलोत ने जताया दुख
जयपुर
Phalodi accident

