Phalodi Accident: घटनास्थल का मंजर देख फट जाएगा कलेजा… सड़क पर लाइन से पड़ी लाशें, बिखरा सामान… एंबुलेंस और अफरा-तफरी

जोधपुर। राजस्थान के फलोदी में रविवार रात हुए भीषड़ सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हादसे में अभी तक 15 लोगों की मौत होने की खबर है। हालांकि, मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौके से जो तस्वीरें आई हैं, इंसान को हिला देने वाली हैं। सड़क पर लाइन से लाशें पड़ी दिख रही हैं। चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल है। कहीं घायलों को एंबुलेंस में बैठाया जा रहा तो कहीं शवों को ढका जा रहा। कुछ तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम उन्हें दिखा नहीं सकते।