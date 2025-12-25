विकास की पटरी पर मारवाड़: 120 KM लंबी नई रेल लाइन से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर! जानिए बड़े फायदे

करीब 35 वर्ष पूर्व बालोतरा से पचपदरा के बीच रेल सेवा संचालित होती थी, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भी सुविधा मिलती थी। समय के साथ यह सेवा बंद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों और उद्योगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की उम्मीद से इस अहम रूट पर एक बार फिर ट्रेनों का संचालन बहाल होने की संभावना मजबूत हो गई है।