फलोदी हादसे में 15 लोगों की मौत: सीएम भजनलाल ने जयपुर से देवेंद्र जोशी को किया रवाना, पटना से अशोक गहलोत ने जताया दुख

हादसे के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने तत्काल जयपुर से सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी को रवाना किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से फोन पर बात की है। सीएम ने घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं पटना से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख जताया है।
सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'
दूसरी तरफ बिहार में चल रहे चुनाव प्रचार के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा समय में पटना में हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि 'मुझे पटना में अभी समाचार मिला है कि फलोदी के मतोड़ा में सड़क हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हुई है। यह सुनकर मन बेहद दुखी है। मैं ईश्वर से सभी दिवंगतों को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं उनके परिजनों को हिम्मत देने तथा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।'
इसके साथ ही हादसे पर प्रदेश के बड़े नेताओं ने दुख जताया है। डिप्टी सीएम दीया कुमारी, कांग्रेस नेता टीकाराम जूली, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है, साथ ही पीड़ितों के साथ होने की बात कही है।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि फलोदी के मतोड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद से लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। अधिकारियों को त्वरित प्रबंध के लिए निर्देशित किया है। जैसी सूचना है उस अनुसार हादसे में बड़ी जनहानि हुई है, अभी हमारा हरसंभव प्रयास है कि घायलों को श्रेष्ठ उपचार मिले। परिजनों को पूरी सहायता दी जाएगी, इस कठिन समय में उनके लिए संबल की प्रार्थना करते हुए सहायता प्रदान करने में तत्पर हूं।'
जानकारी के मुताबिक, बीकानेर के कोयालत से दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को लेकर ट्रैवलर बस सूरसागर के लिए लौट रही थी। इसी दौरान मतोड़ा थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 3-4 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। संभागीय आयुक्त ने मृतकों की पुष्टि की है। सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि, शुरुआत में 18 लोगों की मौत होने की खबर थी।
