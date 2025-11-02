फलोदी हादसे में 15 लोगों की मौत: सीएम भजनलाल ने जयपुर से देवेंद्र जोशी को किया रवाना, पटना से अशोक गहलोत ने जताया दुख

जानकारी के मुताबिक, बीकानेर के कोयालत से दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को लेकर ट्रैवलर बस सूरसागर के लिए लौट रही थी। इसी दौरान मतोड़ा थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 3-4 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। संभागीय आयुक्त ने मृतकों की पुष्टि की है। सभी मृतक जोधपुर के सूरसागर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि, शुरुआत में 18 लोगों की मौत होने की खबर थी।