पांच करोड़ का क्रिप्टो फ्रॉड बेनकाब, रकम को वाइट मनी में करते थे कन्वर्ट, मास्टरमाइंड समेत 3 अरेस्ट

डीसीपी (ईस्ट) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अनिल श्योराण (23) और अनुराग सिंह (22) निवासी जगतपुरा-रामनगरिया तथा शुभम गुप्ता (21) निवासी मुरादाबाद हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क के पीछे दो युवक खड़े होकर ऑनलाइन ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने अनिल और अनुराग के बैग की तलाशी ली, जिसमें बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड मिले।