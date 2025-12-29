जोधपुर में शोरूम के बाहर ई-रिक्शा चालक ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर लगाई आग, वीडियो हुआ वायरल

वहीं शोरूम मालिक का कहना है कि ई-रिक्शा में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं है। गाड़ी करीब 60 किलोमीटर तक चल चुकी है। चालक गाड़ी बदलने की मांग कर रहा था, जो संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यह चालक करीब 15 दिन पहले भी ई-रिक्शा लेकर आया था और रेंज कम मिलने की शिकायत की थी। जांच के बाद बैटरी पूरी तरह ठीक पाई गई थी।