जोधपुर में शोरूम के बाहर ई-रिक्शा चालक ने अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर लगाई आग, वीडियो हुआ वायरल

गाड़ी में आग लगाता युवक। फोटो- पत्रिका नेटवर्क
जोधपुर। एक ई-रिक्शा चालक ने गुस्से में आकर शोरूम के बाहर अपनी ही गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरानी की बात यह रही कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो बनवाते हुए उसे वायरल भी किया। वीडियो में चालक अपनी ई-रिक्शा को आग के हवाले करता साफ नजर आ रहा है।
यह घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे शहर की पांचवीं रोड पर स्थित एक ऑटो शोरूम के बाहर हुई। बताया गया कि ई-रिक्शा चालक मोहन अपनी गाड़ी की बैटरी को लेकर नाराज था। उसका आरोप था कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी आक्रोश में उसने पहले ई-रिक्शा पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी।
आग लगते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। सड़क से गुजर रहे वाहन चालक और राहगीर दहशत में आ गए। गनीमत रही कि समय रहते आग ज्यादा नहीं फैली और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ई-रिक्शा में आग लगते देख पास ही खड़ी एक परिवार की महिला भी रोने लगी।
यह वीडियो भी देखें
वहीं शोरूम मालिक का कहना है कि ई-रिक्शा में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं है। गाड़ी करीब 60 किलोमीटर तक चल चुकी है। चालक गाड़ी बदलने की मांग कर रहा था, जो संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि यह चालक करीब 15 दिन पहले भी ई-रिक्शा लेकर आया था और रेंज कम मिलने की शिकायत की थी। जांच के बाद बैटरी पूरी तरह ठीक पाई गई थी।
