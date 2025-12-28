सूदखोरी की प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग ने खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

जयपुर. सूदखोरों की कथित प्रताड़ना से परेशान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को मृतक के कमरे से दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। खोराबीसल थाना पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार भुवन प्रकाश शर्मा (65) निवारू रोड स्थित गोविंद वाटिका में परिवार के साथ रहते थे। परिजन ने बताया कि भुवन प्रकाश अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, इसी दौरान उन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। गुरुवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया।भुगतान के बाद भी बकाया बताकर परेशान करने का आरोप
मृतक के भाई नवल शर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि, भुवन प्रकाश का गणेश नगर निवासी जितेन्द्र सिंह के साथ लेन-देन चल रहा था। कुछ समय पहले हिसाब कर भुगतान कर दिया गया था, इसके बावजूद जितेन्द्र सिंह रकम बकाया बताकर परेशान कर रहा था। परिजन का कहना है कि इसी प्रताड़ना से आहत होकर भुवन प्रकाश ने यह कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
