सूदखोरी की प्रताड़ना से तंग बुजुर्ग ने खाया विषाक्त पदार्थ, मौत

मृतक के भाई नवल शर्मा की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि, भुवन प्रकाश का गणेश नगर निवासी जितेन्द्र सिंह के साथ लेन-देन चल रहा था। कुछ समय पहले हिसाब कर भुगतान कर दिया गया था, इसके बावजूद जितेन्द्र सिंह रकम बकाया बताकर परेशान कर रहा था। परिजन का कहना है कि इसी प्रताड़ना से आहत होकर भुवन प्रकाश ने यह कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।