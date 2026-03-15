15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सीवर लाइन का काम तीन माह में होगा पूरा, नदी में नहीं गिरेगा सीवर का गंदा पानी

अजमेर रोड स्थित द्रव्यवती नदी से गुजरने वाली नदी में ओवरफ्लो सीवरेज का गंदा पानी गिर रहा है। जेडीए इसको एसटीपी में ले जाने के लिए नई लाइन डाल रही है। इसको देखने के लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने दौरा किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Mar 15, 2026

जयपुर। अजमेर रोड स्थित द्रव्यवती नदी से गुजरने वाली नदी में ओवरफ्लो सीवरेज का गंदा पानी गिर रहा है। जेडीए इसको एसटीपी में ले जाने के लिए नई लाइन डाल रही है। इसको देखने के लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव देबाशीष पृष्टि ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जून तक काम पूरा करने के निर्देश जेडीए अधिकारियों को दिए।

जेडीए अधिकारियों ने उन्हें बताया कि देहलावास एसटीपी को जाने वाली सीवर लाइन में क्षमता से अधिक सीवर प्राप्त हो रहा है। अतिरिक्त सीवर को डायवर्ट कर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। जेडीए ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस लाइन के जरिए सीवरेज को तारों की कूट स्थित 100 एमएलडी एसटीपी तक ले जाया जाएगा। इसके बाद सीवरेज को शोधित किया जाएगा और नदी में छोड़ा जाएगा।

निरीक्षण के दौरान जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, अभियांत्रिकी शाखा-प्रथम के निदेशक देवेन्द्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 01:58 pm

Published on:

15 Mar 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीवर लाइन का काम तीन माह में होगा पूरा, नदी में नहीं गिरेगा सीवर का गंदा पानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Forecast: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 18,19,20 मार्च तक आंधी-बारिश की संभावना

rain alert
जयपुर

बड़ी खबर : राजस्थान के Ex-MLA कोकीन टेस्ट में 'पॉजिटिव', पुलिस ने दिल्ली-तेलंगाना के नेताओं के साथ पकड़ा, जानें पूरा मामला 

जयपुर

Rajasthan Highway Project: जयपुर-गुरुग्राम 6 लेन हाईवे पर फर्राटा भरेंगे वाहन, 18 साल से चल रहा काम जल्द होगा पूरा

Jaipur Gurugram 6 Lane Highway
जयपुर

दूदू में जेडीए लेकर आ रहा आवासीय योजना, जल्द होगी लॉन्च, लैंड पूलिंग योजना में बदलाव

Good News Jaipur 65 crore rupees cost built an oxygen park JDA new scheme You get more facilities
जयपुर

घरेलू कार्य कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि आर्थिक योगदान है

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.