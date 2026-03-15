सीवर लाइन का काम तीन माह में होगा पूरा, नदी में नहीं गिरेगा सीवर का गंदा पानी

जेडीए अधिकारियों ने उन्हें बताया कि देहलावास एसटीपी को जाने वाली सीवर लाइन में क्षमता से अधिक सीवर प्राप्त हो रहा है। अतिरिक्त सीवर को डायवर्ट कर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। जेडीए ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस लाइन के जरिए सीवरेज को तारों की कूट स्थित 100 एमएलडी एसटीपी तक ले जाया जाएगा। इसके बाद सीवरेज को शोधित किया जाएगा और नदी में छोड़ा जाएगा।