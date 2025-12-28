आसमान पर जयपुरी पतंगों का रहेगा राज… बरेली, कानपुर और रामपुर से सस्ती

शहर में हांडीपुरा और किशनपोल बाजार पतंगों के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं, जहां सुबह से देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। चांदपोल बाजार में भी पतंग दुकानों पर रौनक दिखने लगी है। हांडीपुरा में जयपुर के साथ बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, बीकानेर और सीकर के व्यापारी भी दुकानें लगाए हुए हैं। किशनपोल बाजार के पतंग विक्रेता आशीष गुप्ता के अनुसार, एक रुपए से लेकर 20 रुपए तक की पतंगें बाजार में उपलब्ध हैं और आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की संभावना है। कागज से बनी पतंगें सबसे अधिक पसंद की जा रही हैं।