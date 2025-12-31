ऑनलाइन कंपनियां नहीं कमा पाएंगी कोई अनुचित लाभ

केंद्र सरकार ने इस संबंध में वर्ष 2023 में सख्ती दिखाई क्योंकि वैश्विक स्तर पर तब ऐसे कुछ उदाहरण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ये मामले भारत में भी तेजी से आगे बढ़े और अधिकतर उपभोक्ता कहीं न कहीं इनसे पिछले कुछ वर्षों में प्रभावित हुए हैं। मसलन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रेल, बस या हवाई जहाज की यात्रा की टिकट के साथ बीमा सुविधा भी जबरदस्ती लागत में जोड़ दी जाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी होटल में कोई कमरा बुक करने के बाद परिस्थितिवश अगर यात्रा रद्द हो जाती है तो ग्राहक चाहकर भी होटल के कमरे की बुकिंग को कैंसिल नहीं करवा पाता। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैंसिलेशन की बजाय यात्रा के लिए भविष्य में कुछ तिथियों के चयन करने का दबाव बनाया जाता है। इस संबंध में सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि अब इस तरह की योजनाओं को किसी भी तरह से बिजनेस प्लान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह भी बहुतायत में देखने को मिलता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी वस्तु या सर्विसेज का प्राथमिक स्तर पर मूल्य कुछ और होता है और उसके चुनाव के बाद उसके कुल भुगतान के मूल्य में विभिन्न तरह के कुछ अन्य खर्च मसलन, डिलीवरी चार्जेज आदि को जोड़ दिया जाता है। सरकार का कहना यह है कि इन सब अतिरिक्त मूल्य को शुरू में ही जोड़कर उपभोक्ता के सामने स्पष्ट किया जाए। इसी पक्ष पर एक अन्य मामले में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए विभिन्न कैब कंपनियों को चेतावनी भी दी थी जब उनके द्वारा ग्राहकों से अग्रिम टिप की राशि वसूली जाने लगी थी।