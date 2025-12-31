राजस्थान में 3 हजार से अधिक जर्जर स्कूल होंगे खाली, छुट्टियां खत्म होने से पहले किया जाएगा नए विद्यालय में शिफ्ट

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कार्यालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि बच्चों को जर्जर हालात वाले स्कूल से नए स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। बच्चों को नए स्कूल में ले जाने की तैयारी और बच्चों-अभिभावकों को सूचना देने का कार्य शुरू किया जाए। आगे कहा, स्कूलों की छुट्टी खत्म होने से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अभी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है।