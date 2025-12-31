सिरोही जिले में कालंद्री को पंचायत समिति का दर्जा, वाडेली-तेलपीखेड़ा नई ग्राम पंचायत बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर

कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्यमंत्री देवासी ने इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने मजबूती से रखा, जिसके परिणामस्वरूप कालंद्री को नई पंचायत समिति का दर्जा मिला। नई कालंद्री पंचायत समिति में कुल 20 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है।