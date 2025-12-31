31 दिसंबर 2025,

बुधवार

सिरोही

सिरोही जिले में कालंद्री को पंचायत समिति का दर्जा, वाडेली-तेलपीखेड़ा नई ग्राम पंचायत बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर

सिरोही जिले में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत कालंद्री को नई पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है। साथ ही वाडेली और तेलपीखेड़ा को अलग ग्राम पंचायत बनाया गया है। लंबे समय से की जा रही मांग पूरी होने से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Arvind Rao

Dec 31, 2025

Kalindri gets Panchayat Samiti status in Sirohi district

ग्रामीणों में खुशी की लहर (फोटो- पत्रिका)

सिरोही: राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे पुनर्गठन और नवसृजन की प्रक्रिया में आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अब सिरोही जिले में कालंद्री को नई पंचायत समिति घोषित की है। सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र की पंचायतों को मिलाकर कालंद्री नई पंचायत समिति गठित की है।

इससे पहले गत दिनों सरकार ने जिले में दो नई पंचायत समिति मंडार और भांवरी बनाई थी। अब तीसरी कालंद्री बना दी है। अब जिले में 8 पंचायत समितियां हो गई हैं। इसके अलावा सरकार ने दो नई ग्राम पंचायतें भी गठित की है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

कालंद्री को पंचायत समिति बनाने की ग्रामीण मांग कर रहे थे। इसके चलते राज्यमंत्री ओटाराम देवासी पर भी दबाव था। अब पंचायत समिति बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

कालंद्री में 20 पंचायतें, ग्रामीणों की पहुंच होगी आसान

सिरोही पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को तोड़कर सरकार ने नई पंचायत समिति कालंद्री गठित की है। कालंद्री में 20 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। ऐसे में अब 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के लिए पंचायत समिति मुख्यालय की दूरी कम होने से विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचना आसान होगा।

यह कदम स्थानीय निवासियों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई समिति के गठन से पंचायत समिति सदस्यों के पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जिले में अब कुल 8 पंचायत समितियां हो गई हैं। आगामी चुनाव इन्हीं पुनर्गठित पंचायत समितियों के आधार पर होंगे।

वाडेली और तेलपीखेड़ा नई पंचायतें

सिरोही में वाडेली और तेलपीखेड़ा दो नई पंचायतें भी गठित की है। दोनों ग्राम पंचायतें सिरोही पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत गठित की है। इससे दोनों पंचायतों के ग्रामीणों में खुशी की लहर हैं।

कालंद्री में यह 20 पंचायतें रहेंगी

नवगठित कालंद्री पंचायत समिति में आमलारी, बरलूट, भूतगांव, हालीवाड़ा, कालन्द्री, जैला, मडिया, मंडवारिया, देलदर, मनोरा, मेर मांडवाड़ा, मोहब्बत नगर, नवारा, फुंगणी, सिलदर, वराड़ा, काकेंद्रा, सरतरा, तंवरी और चडुआल सहित कुल 20 ग्राम पंचायतें शामिल की हैं।

सिरोही में 21 ग्राम पंचायतें रही

अब सिरोही पंचायत समिति में 21 ग्राम पंचायतें रही हैं। इनमें बालदा, गोल, गोयली, सारणेश्वरजी, खांबल, कृष्णगंज, तेलपीखेड़ा, माकरोड़ा, सिंदरथ, धांता, पाडीव, रामपुरा, उड, मंडवाडा, जावाल, सनपुर, सिलोईया, डोडुआ, वेलांगरी, आमली और वाडेली शामिल हैं।

क्षेत्र में खुशी की लहर, मनाया जश्न, मिठाई बांटी

कालंद्री को नई पंचायत समिति बनाने की घोषणा के बाद क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है। घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिला अध्यक्ष डॉ. रक्षा भंडारी, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, सिरोही प्रधान हसमुख कुमार, मंडल अध्यक्ष हिरेंद्रपाल सिंह देवड़ा सहित कई स्थानीय नेताओं के प्रयास की सराहना की।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्यमंत्री देवासी ने इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने मजबूती से रखा, जिसके परिणामस्वरूप कालंद्री को नई पंचायत समिति का दर्जा मिला। नई कालंद्री पंचायत समिति में कुल 20 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों की गति तेज होने की उम्मीद है।

31 Dec 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / सिरोही जिले में कालंद्री को पंचायत समिति का दर्जा, वाडेली-तेलपीखेड़ा नई ग्राम पंचायत बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर

