Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajasthan: शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को लगाई फटकार; मंत्री के इस बयान से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें वजह

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्थल पाए जाने पर अब संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ​स्कूली शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने दो दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान यह निर्देश दिए। जिसके बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Anand Prakash Yadav

Nov 28, 2025

शिक्षामंत्री मदन दिलावर दो दिवसीय राजसमंद दौरे पर, पत्रिका फोटो

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्थल पाए जाने पर अब स्कूल के संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ​स्कूली शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने दो दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान यह निर्देश दिए। जिसके बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र के कुछ स्कूलों में शिक्षामंत्री ने औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाएं मिलने पर अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई।

शिक्षामंत्री धार्मिक स्थल देखकर भड़के

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे थे। राजसमंद से पिपलांत्री जाते समय उन्होंने रास्ते में 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षामंत्री ने दो स्कूलों के शौचालयों में भारी गंदगी और अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताते हुए विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अन्य दो स्कूलों के परिसर में धार्मिक स्थल मजार और पीर मिलने पर शिक्षा मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर इसे सरकारी निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होने कहा कि विद्यालयों में धार्मिक स्थल मिलने पर अब शाला प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

मंत्री दिलावर बोले, आदेश की होगी पालना

स्कूल निरीक्षण के बाद मीडिया को दिए बयान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का सख्त रुख स्पष्ट किया। शिक्षामंत्री दिलावर ने कहा कि राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक स्थल अथवा अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस तरह के स्थल पाए जाते हैं तो संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं और अब इनकी पालन होनी तय है।

शिक्षकों की कमी पर पिछली सरकार जिम्मेदार

राजसमंद दौरे के दौरान, शिक्षा मंत्री ने संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ​के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा​ कि पिछली सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

पिपलांत्री खुर्द में सरफेस बेरियर का लोकार्पण

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने पिपलांत्री खुर्द गांव में जलग्रहण प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (विस्तार) तथा सरफेस बेरियर का लोकार्पण किया। इन संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्र में जल संचयन बढ़ेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा, खेती-किसानी को नई मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 01:16 pm

Published on:

28 Nov 2025 01:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan: शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को लगाई फटकार; मंत्री के इस बयान से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: पति संग शराब के नशे में मदहोश थी पत्नी, बात बिगड़ी और पीट-पीटकर मार डाला

Rajasthan Murder
राजसमंद

भीम–कामलीघाट वाया टॉडगढ़ सड़क पर लगे विद्युत पोल बने हादसे का कारण

Road News
राजसमंद

पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: 74 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब संख्या 287

Panchayat raj News
राजसमंद

मार्ग पहले से संकरा, ऊपर से रास्तों पर आड़े-तिरछे खड़े वाहनों से बाजार में लगता है जाम

road Jam
राजसमंद

सीपेज की समस्या से फसलें और चारा बर्बाद

farmers news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.