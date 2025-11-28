Rajasthan: शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को लगाई फटकार; मंत्री के इस बयान से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें वजह

शिक्षामंत्री मदन दिलावर दो दिवसीय राजसमंद दौरे पर, पत्रिका फोटो
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में धार्मिक स्थल पाए जाने पर अब स्कूल के संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने दो दिवसीय राजसमंद दौरे के दौरान यह निर्देश दिए। जिसके बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र के कुछ स्कूलों में शिक्षामंत्री ने औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाएं मिलने पर अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे थे। राजसमंद से पिपलांत्री जाते समय उन्होंने रास्ते में 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षामंत्री ने दो स्कूलों के शौचालयों में भारी गंदगी और अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताते हुए विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अन्य दो स्कूलों के परिसर में धार्मिक स्थल मजार और पीर मिलने पर शिक्षा मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर इसे सरकारी निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होने कहा कि विद्यालयों में धार्मिक स्थल मिलने पर अब शाला प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
स्कूल निरीक्षण के बाद मीडिया को दिए बयान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का सख्त रुख स्पष्ट किया। शिक्षामंत्री दिलावर ने कहा कि राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल में कोई धार्मिक स्थल अथवा अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस तरह के स्थल पाए जाते हैं तो संस्था प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं और अब इनकी पालन होनी तय है।
राजसमंद दौरे के दौरान, शिक्षा मंत्री ने संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा कि पिछली सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, जिसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने पिपलांत्री खुर्द गांव में जलग्रहण प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (विस्तार) तथा सरफेस बेरियर का लोकार्पण किया। इन संरचनाओं के माध्यम से क्षेत्र में जल संचयन बढ़ेगा, भूजल स्तर में सुधार होगा, खेती-किसानी को नई मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित होगी।
