Rajasthan: शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने अफसरों को लगाई फटकार; मंत्री के इस बयान से शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जानें वजह

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे थे। राजसमंद से पिपलांत्री जाते समय उन्होंने रास्ते में 4 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षामंत्री ने दो स्कूलों के शौचालयों में भारी गंदगी और अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताते हुए विभाग के स्थानीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान अन्य दो स्कूलों के परिसर में धार्मिक स्थल मजार और पीर मिलने पर शिक्षा मंत्री ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर इसे सरकारी निर्देशों का उल्लंघन बताया। उन्होने कहा कि विद्यालयों में धार्मिक स्थल मिलने पर अब शाला प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।