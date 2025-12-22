जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ को दिखाई हरी झंडी

Run For Rajasthan in rajsamand
राजसमंद. राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजसमंद जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान-2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ विकसित राजस्थान के संकल्प से जोड़ना रहा। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बालकृष्ण स्टेडियम परिसर से हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बृजमोहन बैरवा, जिला खेल अधिकारी धर्म देव सिंह, पीएमओ डॉ रमेश रजक आदि उपस्थित रहे। दौड़ शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। इसमें प्रतिभागियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।
कलक्टर हसीजा ने कहा कि विद्यार्थियों सहित समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन अत्यंत आवश्यक है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाकर पूरे विश्व को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य परंपरा से जोड़ा है। इसी कड़ी में रन फॉर विकसित राजस्थान जैसा आयोजन युवाओं को फिटनेस और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। जिला खेल अधिकारी धर्मदेव सिंह ने बताया कि दौड़ में स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस व हिन्दुस्तान स्काउट एवं गाइड के वॉलंटियर्स, खेल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों एवं आमजन ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के लिए निर्णय लिए हैं। विशेषकर युवाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ दिनचर्या का पालन करते हुए फिट रहने तथा प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान देने की अपील की जिससे प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू सके। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेशवासी एक कदम आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान कई गुना आगे बढ़ेगा।
श्री शर्मा राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को जयपुर में ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अमर जवान ज्योति से ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय युवाओं के सपनों को रौंदते हुए पेपरलीक के अनेक प्रकरण हुए थे जबकि हमारी सरकार के कार्यकाल में 296 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई, उनमें से एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां दी जाएं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में अब तक 92 हजार से अधिक नियुक्तियां प्रदान की हैं तथा 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। साथ ही, इस माह भी लगभग 20 हजार पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रही है, जिससे वे अब रोजगार प्रदाता भी बन रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जब एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, तब अपने कार्यों का रिकॉर्ड लेकर जनता के बीच गए थे तथा अब भी राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर हम अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जा रहे है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक विकास कार्यों की जानकारी पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के विकास के लिए रौडमैप बनाकर कार्य किया है। हमने प्रदेश में बिजली, पानी, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। साथ ही, राज्य सरकार किसान, महिला, युवा, मजदूर सहित सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
राजसमंद
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग