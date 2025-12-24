शांत राजसमंद में उबाल: पुलिस और आयुक्त की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, जांच बदलने की मांग

मंगलवार सुबह कलक्ट्रेट के समीप स्थित महाराणा प्रताप पार्क में सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया। सुबह 11 बजे तक सैंकड़ों लोग एकत्रित हो गए और यहीं सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने पुलिस पर कथित दबाव में काम करने, निष्पक्ष जांच नहीं होने और नगरपरिषद अधिकारियों की भूमिका पर जमकर आक्रोश जताया। वक्ताओं का कहना था कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष नहीं है और इससे साफ प्रतीत होता है कि पुलिस कथित राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।