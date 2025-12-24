अफीम, डीजे और बिंदोली पर सख्त फैसला, श्रीमेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की बैठक में समाज सुधार की मजबूत पहल

पीपली आचार्यान(राजसमंद). समाज सुधार और परंपराओं को नई दिशा देने के संकल्प के साथ मंगलवार को राज्यावास गांव स्थित शनि महाराज मंदिर के समीप अहीर समाज की सराय में श्री मेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लेहरूलाल अहीर ने की। बैठक में मौजूद समाजजनों ने एक स्वर में बदलाव के पक्ष में खड़े होकर कई ऐतिहासिक निर्णयों को मंजूरी दी। बैठक में सबसे पहले समाज की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। संरक्षक के रूप में माधवलाल अहीर (पीपली डोडियान), रतनलाल अहीर (सकरावास), रतनलाल अहीर (पेमाखेड़ा), किशनलाल (लक्ष्मीपुरा) और बंशीलाल अहीर (सकरावास) को जिम्मेदारी सौंपी गई।