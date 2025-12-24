अफीम, डीजे और बिंदोली पर सख्त फैसला, श्रीमेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की बैठक में समाज सुधार की मजबूत पहल

समाज की जाजम बैठक में मौजूद लोग
पीपली आचार्यान(राजसमंद). समाज सुधार और परंपराओं को नई दिशा देने के संकल्प के साथ मंगलवार को राज्यावास गांव स्थित शनि महाराज मंदिर के समीप अहीर समाज की सराय में श्री मेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लेहरूलाल अहीर ने की। बैठक में मौजूद समाजजनों ने एक स्वर में बदलाव के पक्ष में खड़े होकर कई ऐतिहासिक निर्णयों को मंजूरी दी। बैठक में सबसे पहले समाज की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। संरक्षक के रूप में माधवलाल अहीर (पीपली डोडियान), रतनलाल अहीर (सकरावास), रतनलाल अहीर (पेमाखेड़ा), किशनलाल (लक्ष्मीपुरा) और बंशीलाल अहीर (सकरावास) को जिम्मेदारी सौंपी गई।
बंशीलाल फूंकिया और मनोहरलाल अहीर (सुरावास) को उपाध्यक्ष, मांगीलाल अहीर को संगठन महामंत्री, राजकुमार को प्रचार-प्रसार मंत्री, एडवोकेट रमेश अहीर को विधि मंत्री, श्रीलालफ़ौजी को खेल मंत्री तथा कैलाश अहीर (सथाना) को कार्यालय मंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर 90 सदस्यों की सशक्त कार्यकारिणी गठित की गई।
इसके बाद अध्यक्ष लेहरूलाल अहीर ने समाज के भविष्य से जुड़े प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया। इनमें सामाजिक कार्यक्रमों में अफीम प्रथा पर पूर्ण रोक, एक ही मिठाई की परंपरा, बिंदोली और डीजे बंद रखने, दस्तूर की सीमा 5 तोला सोना और 1 किलो चांदी तय करने, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय व छात्रावास निर्माण, सामाजिक आयोजनों में कपड़ा प्रथा समाप्त करने और समाज की धरोहरों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।
इन सभी प्रस्तावों पर उपस्थित समाजजनों ने तालियों के साथ समर्थन जताते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। बैठक में यह संदेश साफ दिखाई दिया कि समाज अब दिखावे की परंपराओं से आगे बढ़कर अनुशासन, शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता देना चाहता है।
