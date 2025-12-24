24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

अफीम, डीजे और बिंदोली पर सख्त फैसला, श्रीमेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की बैठक में समाज सुधार की मजबूत पहल

समाज सुधार और परंपराओं को नई दिशा देने के संकल्प के साथ मंगलवार को राज्यावास गांव स्थित शनि महाराज मंदिर के समीप अहीर समाज की सराय में श्री मेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की अहम बैठक आयोजित हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Dec 24, 2025

Rajsamand News

समाज की जाजम बैठक में मौजूद लोग

पीपली आचार्यान(राजसमंद). समाज सुधार और परंपराओं को नई दिशा देने के संकल्प के साथ मंगलवार को राज्यावास गांव स्थित शनि महाराज मंदिर के समीप अहीर समाज की सराय में श्री मेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता लेहरूलाल अहीर ने की। बैठक में मौजूद समाजजनों ने एक स्वर में बदलाव के पक्ष में खड़े होकर कई ऐतिहासिक निर्णयों को मंजूरी दी। बैठक में सबसे पहले समाज की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। संरक्षक के रूप में माधवलाल अहीर (पीपली डोडियान), रतनलाल अहीर (सकरावास), रतनलाल अहीर (पेमाखेड़ा), किशनलाल (लक्ष्मीपुरा) और बंशीलाल अहीर (सकरावास) को जिम्मेदारी सौंपी गई।

बंशीलाल फूंकिया और मनोहरलाल अहीर (सुरावास) को उपाध्यक्ष, मांगीलाल अहीर को संगठन महामंत्री, राजकुमार को प्रचार-प्रसार मंत्री, एडवोकेट रमेश अहीर को विधि मंत्री, श्रीलालफ़ौजी को खेल मंत्री तथा कैलाश अहीर (सथाना) को कार्यालय मंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर 90 सदस्यों की सशक्त कार्यकारिणी गठित की गई।

इसके बाद अध्यक्ष लेहरूलाल अहीर ने समाज के भविष्य से जुड़े प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया। इनमें सामाजिक कार्यक्रमों में अफीम प्रथा पर पूर्ण रोक, एक ही मिठाई की परंपरा, बिंदोली और डीजे बंद रखने, दस्तूर की सीमा 5 तोला सोना और 1 किलो चांदी तय करने, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय व छात्रावास निर्माण, सामाजिक आयोजनों में कपड़ा प्रथा समाप्त करने और समाज की धरोहरों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।

इन सभी प्रस्तावों पर उपस्थित समाजजनों ने तालियों के साथ समर्थन जताते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। बैठक में यह संदेश साफ दिखाई दिया कि समाज अब दिखावे की परंपराओं से आगे बढ़कर अनुशासन, शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता देना चाहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / अफीम, डीजे और बिंदोली पर सख्त फैसला, श्रीमेवाड़ अहीर समाज गिर्वा चौकी की बैठक में समाज सुधार की मजबूत पहल

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शांत राजसमंद में उबाल: पुलिस और आयुक्त की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, जांच बदलने की मांग

Publc Protest news
राजसमंद

Rajsamand: पापा ने बेटे को दूध लाने के लिए घर से भेजा और बोला धीरे-धीरे आना… पीछे से नाबालिग ​बेटी की कर दी हत्या

मोर्चरी के बाहर जमा मेघवाल समाज के लोग, इनसेट में आरोपी ​नारायणलाल, पत्रिका फोटो
राजसमंद

कुंभलगढ़ में ‘विकास रथयात्रा’ पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कुछ इस तरह से कसा तंज

Yogendra Parmar
राजसमंद

जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ को दिखाई हरी झंडी

Run For Rajasthan in rajsamand
राजसमंद

राजसमंद की लखपति दीदियों ‘सरिता’ और ‘निर्मला’ से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

Lakhpati Didi
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.