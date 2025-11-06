Rajasthan : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा, राजस्थान में नए सत्र में 312 स्कूल होंगे मर्ज

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan :राजस्थान में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नए सत्र से ऐसे स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में ऐसे 312 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इनमें 25 से कम नामांकन वाले 155 सीनियर सेकंडरी स्कूल और शून्य नामांकन वाले 157 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस साल 449 स्कूलों का मर्ज किया जा चुका है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि लम्बे समय से अटकी प्रमोशन की प्रक्रिया का समाधान करते हुए 22 माह में 50,000 कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया। जल्द कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए 21 हजार पदों पर भर्ती, प्रमोशन की जाएगी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सुनने में आता है कहीं बच्चे कम और अध्यापक अधिक हैं, तो कहीं अध्यापक कम और बच्चे अधिक। अब राजस्थान में स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। वहीं, एक निजी स्कूल में छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि टीम जांच कर रही है। जांच टीम 2 दिन में निर्णय ले लेगी।
मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में बोए गए विलायती बबूलों को भी समूल नष्ट किया जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में बबूल के पेड़ हैं। यह बबूल स्वास्थ्य और जल स्तर के लिए नुकसानदायक है। बबूल की वजह से प्रदूषण होता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग