Rajasthan : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा, राजस्थान में नए सत्र में 312 स्कूल होंगे मर्ज

Rajasthan :राजस्थान में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों को मर्ज करने की शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। नए सत्र से ऐसे स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले चरण में ऐसे 312 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इनमें 25 से कम नामांकन वाले 155 सीनियर सेकंडरी स्कूल और शून्य नामांकन वाले 157 प्राथमिक स्कूल शामिल हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि इस साल 449 स्कूलों का मर्ज किया जा चुका है।