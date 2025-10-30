Anta by-Election : भाजपा ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर को नहीं सौंपी कोई जिम्मेदारी, सब हैरान, जानें क्यों

Anta by-Election :अंता उप चुनाव में नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कुल 15 प्रत्याशियों ने चुनाव में ताल ठोंक रखी है। अब प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत लगा दी है। भाजपा और कांग्रेस ने उप चुनाव में स्टार प्रचारकों के साथ चुनाव समितियों की घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेशभर के नेताओं और मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए बुला रही है, लेकिन कोटा से आने वाले दोनों मंत्रियों को फिलहाल चुनाव से दूर रखा है। इन्हें किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। उप चुनाव में भाजपा ने कोटा के विधायकों व पदाधिकारियों को भी कोई दायित्व नहीं दिया है। इसको लेकर सियासी गलियारों में खासी चर्चा है।