कोटा

Mandi News: धान और चना मंदा, गेहूं, मूंगफली का तेल और सोयाबीन के भावों में उछाल, जानें मंडी रेट्स

Bhamashah Mandi: धान 150, चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 15500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

Mandi News

भामाशाहमंडी और सर्राफा बाजार ( फोटो: पत्रिका)

Kota Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 1 लाख 20 हजार कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50 रुपए तेज रहा। धान 150, चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 3000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 15500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 200 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में मूंगफली तेलों में 50 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2451 से 2601, धान सुगन्धा 2400 से 3001, धान (1509) 2500 से 3451, धान (1847) 2400 से 3301, धान (1718-1885) 2600 से 3651, धान (पूसा-1) 2400 से 3600, धान (1401) 3600 से 3750, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 3000 से 4801, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5450, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 6600, चना देशी 4500 से 4950, चना मौसमी 4500 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7600 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 2010, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2910, कोटा स्वास्तिक 2560, सोना सिक्का 2810, कटारिया गोल्ड 2600 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

चांदी और सोने में गिरावट

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 12000 रुपए की गिरावट के साथ 238000 रहे। जबकि जेवराती सोने के भाव 3400 रुपए की गिरावट के साथ 141000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 141700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 142000
गोल्ड (22 k) :131481
गोल्ड (20 k) : 123478
गोल्ड (18 k) : 113600
गोल्ड (14 k) : 100000
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

