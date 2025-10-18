Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anta by-election : भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, आयोग को सौंपी, जानें नाम

Anta by-election : भाजपा ने अंता उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में 40 नेता हैं। जानें किनको मिली है जिम्मेदारी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2025

Anta by-election BJP releases 40 star campaigners list submits election commission know names

फाइल फोटो पत्रिका

Anta by-election : भाजपा ने अंता उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में 40 नेता हैं। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है।

40 नेताओं के नाम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, दिया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अल्का गुर्जर, किरोड़ी लाल मीना, घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी, राजेन्द्र गहलोत, कनक मल कटारा, राज्यवर्धन राठौड़, राधेश्याम बैरवा, महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभु लाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबू लाल खराड़ी, नरेन्द्र नागर, कन्हैया लाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्ना लाल रावत, मोती लाल मीणा, हीरा लाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश भड़ाना, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबू लाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा।

जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव में उतारा : मदन राठौड़

अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को कहा कि मोरपाल सुमन जैसे जमीनी कार्यकर्ता के माध्यम से पार्टी अंता की जनता को एक मजबूत, सजग और सेवाभावी नेतृत्व प्रदान करना चाहती है। यह निर्णय पार्टी की संसदीय बोर्ड की सहमति से लिया गया है।

मदन राठौड़ ने कहा कि सुमन एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रारंभ से ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में सुमन को क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा पाया गया। उनके चयन में सामाजिक समरसता, अनुभव, और जनता से जुड़ाव को प्राथमिकता दी गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबर, आज बैंक खाते में आएंगे ₹717.96 करोड़ रुपए
जयपुर
Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana Rajasthan Farmers Good News Today ₹717.96 crore will be Credited to their Bank Accounts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 09:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anta by-election : भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, आयोग को सौंपी, जानें नाम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : राजस्थान में दरक रही है संस्कृत शिक्षा की नींव, स्कूलों में गिरावट पर विश्वविद्यालयों में बढ़ रही रूचि

Rajasthan Sanskrit education foundation crumbling schools declining and universities growing in interest
जयपुर

RPSC Results: क्या जातिवार जारी होते हैं भर्ती परीक्षा के परिणाम, आरपीएससी ने किया अब यह खुलासा

rpsc
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

Rajasthan 4th Grade Answer Key Released
शिक्षा

Diwali Gift: राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 5,000 ग्रामों में 4.20 लाख घरों तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

जयपुर

दिवाली पर जयपुरवासियों के लिए अच्छी खबर, आज से रात 11.20 बजे तक मिलेगी मेट्रो

jaipur metro
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.