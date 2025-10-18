Anta by-election : भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची, आयोग को सौंपी, जानें नाम

फाइल फोटो पत्रिका
Anta by-election : भाजपा ने अंता उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में 40 नेता हैं। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, दिया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अल्का गुर्जर, किरोड़ी लाल मीना, घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी, राजेन्द्र गहलोत, कनक मल कटारा, राज्यवर्धन राठौड़, राधेश्याम बैरवा, महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभु लाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबू लाल खराड़ी, नरेन्द्र नागर, कन्हैया लाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्ना लाल रावत, मोती लाल मीणा, हीरा लाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश भड़ाना, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबू लाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा।
अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को कहा कि मोरपाल सुमन जैसे जमीनी कार्यकर्ता के माध्यम से पार्टी अंता की जनता को एक मजबूत, सजग और सेवाभावी नेतृत्व प्रदान करना चाहती है। यह निर्णय पार्टी की संसदीय बोर्ड की सहमति से लिया गया है।
मदन राठौड़ ने कहा कि सुमन एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो प्रारंभ से ही पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों में सुमन को क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय और स्वीकार्य चेहरा पाया गया। उनके चयन में सामाजिक समरसता, अनुभव, और जनता से जुड़ाव को प्राथमिकता दी गई है।
