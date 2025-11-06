Banswara Crime : चंदे के सिर्फ 250 रुपए नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में आक्रोश

Banswara Crime : बांसवाड़ा में महज 250 रुपए चंदा नहीं देने पर बस्सी मकवाना गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। गुस्साए 5-6 हमलावरों ने युवक को तब तक पीटा, जब तक उसका दम नहीं निकल गया। मृतक के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी अब बेसहारा हो गई है। मृतक धूलेश्वर पुत्र भाणजी (30 वर्ष) एक दिहाड़ी मजदूर था। इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में पितृ-पूजन का कार्यक्रम था। इसके लिए प्रति व्यक्ति ₹250 चंदा एकत्र करने का निर्णय हुआ था। परिजनों का कहना है कि धूलेश्वर ने चंदा दे दिया था। इसके बाद भी गांव के कुछ युवक रात 10 बजे फिर चंदा मांगने आए, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने समझाकर भेज दिया।