बांसवाड़ा

Banswara Crime : चंदे के सिर्फ 250 रुपए नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में आक्रोश

Banswara Crime : बांसवाड़ा में चंदे के सिर्फ 250 रुपए नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या की गई। इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश है।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 06, 2025

Banswara Crime young man was beaten to death for refusing to donate just 250 rupees village anger

मृतक धूलेश्वर (फोटो) और गांव के नाराज लोग। फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा में महज 250 रुपए चंदा नहीं देने पर बस्सी मकवाना गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। गुस्साए 5-6 हमलावरों ने युवक को तब तक पीटा, जब तक उसका दम नहीं निकल गया। मृतक के तीन छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिंदगी अब बेसहारा हो गई है। मृतक धूलेश्वर पुत्र भाणजी (30 वर्ष) एक दिहाड़ी मजदूर था। इस वारदात से पूरे गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में पितृ-पूजन का कार्यक्रम था। इसके लिए प्रति व्यक्ति ₹250 चंदा एकत्र करने का निर्णय हुआ था। परिजनों का कहना है कि धूलेश्वर ने चंदा दे दिया था। इसके बाद भी गांव के कुछ युवक रात 10 बजे फिर चंदा मांगने आए, जिसे लेकर कहासुनी हो गई। जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने समझाकर भेज दिया।

डॉक्टर ने मृत घोषित किया

थोड़ी देर में वे सभी शराब पीकर लौट आए। फिर धूलेश्वर से मारपीट करने लगे। मृतक के भतीजे कमलेश ने बताया कि हम पहुंचते, तब तक हमलावर फरार हो गए। घायल धूलेश्वर को चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मां पर आई बच्चों के परवरिश की जिम्मेदारी

परिजनों ने बताया कि धूलेश्वर के 3 बच्चों में सबसे बड़ी 12 साल की बेटी है। दूसरे नंबर पर 10 साल का बेटा और सबसे छोटी बेटी 7 वर्ष की है। बच्चों की मां गुड्डी पर उनकी परवरिश का जिम्मा आ पड़ा है।

कुछ संदिग्ध हिरासत में, गांव में आक्रोश

इस वारदात से गांव में दहशत और गमी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर गांव के सुरेश डामोर, बलराम, छगन, परमेश व अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : चंदे के सिर्फ 250 रुपए नहीं देने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, गांव में आक्रोश

