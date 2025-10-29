Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Crime : चार सगे भाइयों ने ‘कालू’ को मार डाला! मृतक की दोनों पत्नियां बोली- चर्च जाने का डाल रहे थे दबाव, जानें पूरा मामला

Banswara Crime : बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंभूपुरा में एक युवक की उसके ही चार भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक की दो पत्नियों ने कहा- चर्च जाने का डाल रहे थे दबाव। पुलिस ने इस आरोप को बताया बेबुनियाद। जानें पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 29, 2025

Banswara Crime Four brothers killed 'Kaalu' deceased two wives said they were pressuring him to go to church

बांसवाड़ा. एमजी अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज कराते परिजन। फोटो पत्रिका

Banswara Crime : बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंभूपुरा में सोमवार शाम एक युवक की उसके ही चार भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक की दोनों पत्नियों ने धार्मिक मान्यता व पूजा पद्धति पर असहमति के चलते हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने इसे बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पारिवारिक कलह इसकी असल वजह है।

कलिंजरा थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि शंभूपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह सोलंकी भील के छह बेटे हैं। इनमें एक पक्ष में कालू सिंह और कमलेश हैं, जबकि दूसरे पक्ष में राकेश, हितेश, रविन्द्र और विनोद शामिल हैं। सभी भाई दीपावली पर गुजरात से घर आए थे, तब उनमें हुए पारिवारिक कलह के चलते बीते सोमवार शाम राकेश, हितेश, रविन्द्र और विनोद ने कालू को जमकर पीटा व कुल्हाड़ी मारी। बाद में अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

बड़ी पत्नी का आरोप- दी थी अंजाम भुगतने की धमकी

महात्मा गांधी जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मंगलवार को मौजूद कालूू की बड़ी पत्नी जीवी ने आरोप लगाया- ‘पति को उसके चार सगे भाइयों ने इसलिए मारा, क्योंकि दीपावली के दिन उसने चर्च जाने से इनकार कर दिया था। कालू की मंगली नाम की एक और पत्नी है। यीशू के वहां नहीं जाने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

पुलिस ने पत्नी के बयान नहीं लिए

जीवी ने बताया कि पति गुजरात में सेंटिंग का काम करता था। पुलिस को रात में ही सूचना दी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात दर्ज नहीं की, जबकि उसके देवर कमलेश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया, जिसमें विवाद के सही कारण का जिक्र नहीं था।

पहले पीटा, फिर कुल्हाड़ी मारी

रिपोर्ट में मृतक के भाई कमलेश ने आरोप लगाया कि उसके सगे भाइयों राकेश, हितेश, रविन्द्र और विनोद ने घर पर आकर पहले कालू की पिटाई की और फिर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। 108 एबुलेंस से उसे अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मां को डाकण कहने की बात पर भाइयों में हुआ था झगड़ा

कालू की मां रती ने पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि बेटा कालू और कमलेश उसे डाकण कहकर रोज परेशान करते हैं। कालू शराब के नशे में गाली-गलौच करता था। पुलिस का दावा है कि इस हरकत से चारों भाई नाराज थे। झगड़े व हत्या की यही वजह थी।

अंदरूनी चोट से संभवत: हुई मौत

चारों भाइयों ने कालू पर डंडों और उल्टी कुल्हाड़ी से हमला किया। अंदरूनी चोट के कारण संभवत: उसकी मौत हुई। कमलेश की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया है। सभी चार आरोपी भाइयों को डिटेन कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।
विक्रम सिंह, थानाधिकारी, कलिंजरा

अनुसंधान में ऐसा तथ्य आया तो शामिल करेंगे

अभी तक की जांच-पड़ताल में धार्मिक मान्यता के दबाव जैसा मामला सामने नहीं आया है। एफआइआर में भी इसका उल्लेख नहीं है। यदि आगे अनुसंधान में ऐसा कुछ सामने आया तो शामिल करेंगे।
सुधीर जोशी, पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा

ये भी पढ़ें

Dungarpur Crime : ‘कल्पेश को आज जिंदा नही छोड़ना है…’, जानें इस सनसनीखेज क्राइम स्टोरी का सच
डूंगरपुर
Dungarpur Crime Kalpesh must not be left alive today Why did his brother and friends swear oath know this sensational crime story truth

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 09:08 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : चार सगे भाइयों ने ‘कालू’ को मार डाला! मृतक की दोनों पत्नियां बोली- चर्च जाने का डाल रहे थे दबाव, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara Crime : प्रेम विवाह करने वाली विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 24 घंटे बाद भी दर्ज नहीं हुई FIR

Banswara Crime Love Marriage woman dies FIR not registered even after 24 hours
बांसवाड़ा

Good News : बांसवाड़ा में मिली गोल्ड माइन, 3 किमी क्षेत्र में 11 करोड़ टन है शुद्ध सोना, नवम्बर में खुलेंगे एक्सप्लोरेशन के टेंडर

Banswara Found Gold Mine 3 km area 11 Crore tons pure gold exploration tenders to open in November
बांसवाड़ा

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगा अत्याधुनिक सेंटर, मिलेगा रोजगार, 10 हजार वर्ग मीटर जमीन की तलाश

Convention Centers in Banswara
बांसवाड़ा

बदकिस्मत ने छीना कलेजे का टुकड़ा: पिता ने जिन लाशों को उठाया, उनमें बेटा भी था… मगर रहा बेखबर

बांसवाड़ा

चलती रोडवेज बस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ड्राइवर सीधे अस्पताल ले गया गाड़ी, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.