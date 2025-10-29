Banswara Crime : चार सगे भाइयों ने ‘कालू’ को मार डाला! मृतक की दोनों पत्नियां बोली- चर्च जाने का डाल रहे थे दबाव, जानें पूरा मामला

कलिंजरा थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि शंभूपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह सोलंकी भील के छह बेटे हैं। इनमें एक पक्ष में कालू सिंह और कमलेश हैं, जबकि दूसरे पक्ष में राकेश, हितेश, रविन्द्र और विनोद शामिल हैं। सभी भाई दीपावली पर गुजरात से घर आए थे, तब उनमें हुए पारिवारिक कलह के चलते बीते सोमवार शाम राकेश, हितेश, रविन्द्र और विनोद ने कालू को जमकर पीटा व कुल्हाड़ी मारी। बाद में अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।