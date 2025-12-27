Banswara News : शराब के नशे में धुत्त ट्रैक्टर चालक ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियां तोड़ी, एक युवक जख्मी

हादसे में जख्मी भूंगड़ा क्षेत्र के मियासा पाड़ला निवासी अनिल (23 वर्ष) पुत्र बक्सुराम राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि पढ़ाई के लिए वह घाटोल की यादव बस्ती में किराए पर कमरा लेकर रह रहा है। गुरुवार शाम को नेगरेड ससुराल में नौतरे का कार्यक्रम था। उसमें शामिल होने के लिए कमरे से पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर वह रवाना हुआ ही था कि अचानक सामने से आए बेकाबू ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया। इससे वह और पत्नी दोनों एक तरफ गिरकर जख्मी हुए।