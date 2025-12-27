Banswara News : शराब के नशे में धुत्त ट्रैक्टर चालक ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियां तोड़ी, एक युवक जख्मी

मकान के गेट से भिड़ने के बाद थमा ट्रैक्टर और मौके पर एकत्र लोग। फोटो पत्रिका
Banswara News : बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे गुरुवार शाम को शराब के नशे में धुत्त एक चालक ने कोहराम मचा दिया। चालक ने खाली ट्रैक्टर बेपरवाही से दौड़ाते हुए तीन दुपहिया वाहन चपेट में लेकर तोड़ डाले। उसकी जद में आए एक युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं अन्य लोगों ने भाग कर जान बचाई।
पुलिस के अनुसार शाम करीब साढ़े पांच बजे बस स्टैंड के पास हुई घटना के बाद ट्रैक्टर एक मकान का गेट और गैलरी तोड़ते हुए थमा तो मौके पर एकत्र भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर अफरातफरी के बीच राहगीर ने एक महिला को धकेलकर बचाया, वरना वह ट्रैक्टर तले दब जाती।
सूचना पर ड्यूटी ऑफिसर नारायणलाल के नेतृत्व में पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो क्षेत्रवासियों ने लड़खड़ाते चालक को सुपुर्द किया। प्रकरण में सीआई रमेश पन्नु ने बताया कि इस संबंध में चोटिल युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर डूंगरीपाड़ा निवासी चालक गोविंद पुत्र नानजी डामोर को गिरफ्तार किया। मामले की जांच एएसआई नेपालसिंह के जिम्मे की गई है।
हादसे में जख्मी भूंगड़ा क्षेत्र के मियासा पाड़ला निवासी अनिल (23 वर्ष) पुत्र बक्सुराम राठौड़ ने रिपोर्ट में बताया कि पढ़ाई के लिए वह घाटोल की यादव बस्ती में किराए पर कमरा लेकर रह रहा है। गुरुवार शाम को नेगरेड ससुराल में नौतरे का कार्यक्रम था। उसमें शामिल होने के लिए कमरे से पत्नी को स्कूटी पर बैठाकर वह रवाना हुआ ही था कि अचानक सामने से आए बेकाबू ट्रैक्टर ने चपेट में ले लिया। इससे वह और पत्नी दोनों एक तरफ गिरकर जख्मी हुए।
फिर ट्रैक्टर तेजी से आगे खड़ी दो मोटरसाइकिलों को कुचलते हुए जयंतीलाल पुत्र नाथूजी के मकान के गेट और गैलरी से जा भिड़ा। हादसे में उसे और पत्नी को चोटें आईं, वहीं अन्य लोगों को नुकसान हुआ।
पुलिस ने थाने लाकर आरोपी गोविंद की ब्रीथ एनेलाइजर से जांच की तो लाल संकेत मिला। बाद में मेडिकल कराने पर मालूम हुआ कि उसके नशे का स्तर 30 मिलीग्राम या 100 एमएल की लिमिट से आठ-नौ गुना ज्यादा 263 एमएल था। चिकित्सकों के अनुसार तकनीकी भाषा में भारत में गाड़ी चलाने की लिमिट 30 मिलीग्राम/100 एमएल है। तकनीकी भाषा में 200 मिलीग्राम प्रति एमएल से ज्यादा नशे को खतरनाक श्रेणी में माना जाता है।
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
