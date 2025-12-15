Banswara Crime : रिश्ता टूटने पर इन 2 सिरफिरे प्रेमियों ने किया कांड, पुलिस ने एक को लिया रिमांड पर, दूसरे को भेजा जेल

इसके अलावा ठीकरिया में 8 दिसंबर को चाकूबाजी कर उत्तर प्रदेश हाल ठीकरिया निवासी पिता-पुत्री को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में हिरासत में चल रहे शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी नितिन उर्फ निखिल पुत्र रमेश को मौका तस्दीक के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सगाई तोड़ने से खफा होकर वारदात करने के लिए नितिन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।