15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Crime : रिश्ता टूटने पर इन 2 सिरफिरे प्रेमियों ने किया कांड, पुलिस ने एक को लिया रिमांड पर, दूसरे को भेजा जेल

Banswara Crime : बांसवाड़ा में 2 सिरफिरे प्रेमियों ने नाराजगी के बाद क्राइम कर दिया। राजस्थान पुलिस ने एक को रिमांड पर लिया तो दूसरे को जेल दिया है। जानें क्या है यह मामला।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Banswara Crime Relationship ended two crazy lovers committed heinous act police took one custody and other sent jail

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Banswara Crime : रिश्ते तोड़ने पर शहर में गोलीकांड और चाकूबाजी कर युवती और उसके पिता को घायल करने के मामलों में गिरफ्तार एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया, वहीं दूसरे को मौका तस्दीक के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया।

सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 2 दिसंबर की शाम कायनात पुत्री सलीम अहमद खां के खांटवाड़ा स्थित मकान पर दो गुर्गे भेजकर फायर कराकर हत्या के प्रयास के प्रकरण में मुख्य आरोपी मध्यप्रदेश के मुगलपुरा, जावरा निवासी अल्फेज पुत्र नजीम खान को पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया था।

कायनात के दूरी बनाने पर हुआ नाराज

पूछताछ में उसने बताया कि रिश्ता जोड़ने के बाद कायनात के दूरी बनाने पर वह बुरी तरह से नाराज हो गया था। उसने बताया कि प्रतापगढ़ के शूटर राहील खान उर्फ पेट्रोल, जावरा और उसके साथी मोहम्मद ताहिर उर्फ गोलू को वारदात के लिए उसी दिन अपनी कार से बांसवाड़ा छोड़ा था।

अल्फेज की निशानदेही पर कार बरामद

इसके बाद गुर्गों ने जावरा हाल मदारेश्वर कॉलोनी निवासी समीर खान से बाइक लेकर गोलीकांड किया। अल्फेज ने कायनात को मारने के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रलोभन की बात भी कबूल की। मामले पर अल्फेज को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने पूछताछ और बरामदगी के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने अल्फेज को दो दिन के रिमांड पर सौंपा दिया।

पुलिस ने रविवार को अल्फेज की निशानदेही पर वह कार भी बरामद की, जिससे शूटर और उसके साथी को बांसवाड़ा लाया गया था।

न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश

इसके अलावा ठीकरिया में 8 दिसंबर को चाकूबाजी कर उत्तर प्रदेश हाल ठीकरिया निवासी पिता-पुत्री को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में हिरासत में चल रहे शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी नितिन उर्फ निखिल पुत्र रमेश को मौका तस्दीक के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सगाई तोड़ने से खफा होकर वारदात करने के लिए नितिन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Government : आसान नहीं ग्रामीण शिक्षा…यह तस्वीर बयां कर रही है सच, बेटियां कैसे जाती हैं स्कूल
बांसवाड़ा
Rajasthan Government 2 years Rural education is not easy this picture tells truth about how girls go to school

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : रिश्ता टूटने पर इन 2 सिरफिरे प्रेमियों ने किया कांड, पुलिस ने एक को लिया रिमांड पर, दूसरे को भेजा जेल

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Government : आसान नहीं ग्रामीण शिक्षा…यह तस्वीर बयां कर रही है सच, बेटियां कैसे जाती हैं स्कूल

Rajasthan Government 2 years Rural education is not easy this picture tells truth about how girls go to school
बांसवाड़ा

राजस्थान में सगाई टूटने का खूनी अंजाम: पिता-पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा

Varishth Nagrik Tirth Yatra : डूंगरपुर-बांसवाड़ा के 170 वरिष्ठ यात्री करेंगे कामाख्या के दर्शन, ये दस्तावेज रखना है जरूरी

Varishth Nagrik Tirth Yatra Dungarpur-Banswara 170 senior citizens visit Kamakhya Temple these documents are required
बांसवाड़ा

Rajasthan Shikshak Sangh : 19-20 दिसंबर को होगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन, 12 स्थानों पर भव्य व्यवस्था

Rajasthan Teachers Association (National) convention will be held on 19-20 December grand arrangements at 12 locations Banswara
बांसवाड़ा

Scooty Scheme Update : राजस्थान की छात्राओं को इस डेट को मिलेगी स्कूटी, कौन बनेगा ‘पहला हक़दार’, जानिए

Kalibai Bhil and Devnarayan Scooty Scheme distribution official auspicious Date announced Girls will receive gift on this date
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.