Banswara Crime : रिश्ता टूटने पर इन 2 सिरफिरे प्रेमियों ने किया कांड, पुलिस ने एक को लिया रिमांड पर, दूसरे को भेजा जेल

Banswara Crime : रिश्ते तोड़ने पर शहर में गोलीकांड और चाकूबाजी कर युवती और उसके पिता को घायल करने के मामलों में गिरफ्तार एक आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लिया, वहीं दूसरे को मौका तस्दीक के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया।
सीआई देवीलाल मीणा ने बताया कि 2 दिसंबर की शाम कायनात पुत्री सलीम अहमद खां के खांटवाड़ा स्थित मकान पर दो गुर्गे भेजकर फायर कराकर हत्या के प्रयास के प्रकरण में मुख्य आरोपी मध्यप्रदेश के मुगलपुरा, जावरा निवासी अल्फेज पुत्र नजीम खान को पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया था।
पूछताछ में उसने बताया कि रिश्ता जोड़ने के बाद कायनात के दूरी बनाने पर वह बुरी तरह से नाराज हो गया था। उसने बताया कि प्रतापगढ़ के शूटर राहील खान उर्फ पेट्रोल, जावरा और उसके साथी मोहम्मद ताहिर उर्फ गोलू को वारदात के लिए उसी दिन अपनी कार से बांसवाड़ा छोड़ा था।
इसके बाद गुर्गों ने जावरा हाल मदारेश्वर कॉलोनी निवासी समीर खान से बाइक लेकर गोलीकांड किया। अल्फेज ने कायनात को मारने के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रलोभन की बात भी कबूल की। मामले पर अल्फेज को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने पूछताछ और बरामदगी के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने अल्फेज को दो दिन के रिमांड पर सौंपा दिया।
पुलिस ने रविवार को अल्फेज की निशानदेही पर वह कार भी बरामद की, जिससे शूटर और उसके साथी को बांसवाड़ा लाया गया था।
इसके अलावा ठीकरिया में 8 दिसंबर को चाकूबाजी कर उत्तर प्रदेश हाल ठीकरिया निवासी पिता-पुत्री को गंभीर रुप से घायल करने के मामले में हिरासत में चल रहे शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड निवासी नितिन उर्फ निखिल पुत्र रमेश को मौका तस्दीक के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सगाई तोड़ने से खफा होकर वारदात करने के लिए नितिन को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
