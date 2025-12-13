Varishth Nagrik Tirth Yatra : डूंगरपुर-बांसवाड़ा के 170 वरिष्ठ यात्री करेंगे कामाख्या के दर्शन, ये दस्तावेज रखना है जरूरी

मां कामाख्या। फोटो पत्रिका
Varishth Nagrik Tirth Yatra : राजस्थान के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 अन्तर्गत डूंगरपुर से कामाख्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी 18 दिसंबर को दोपहर 1 बजे डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन वाया राणाप्रतापनगर (उदयपुर) से जयपुर जंक्शन से होकर आगे की यात्रा करेगी।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की इस यात्रा गाड़ी में डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के 170, राणा प्रतापनगर (उदयपुर) रेलवे स्टेशन से उदयपुर संभाग के 300 एवं जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से जयपुर संभाग के 500 यात्री सहित कुल 970 यात्री यात्रा के लिए ट्रेन में सवार होंगे।
यात्री अपने साथ ऑनलाइन भरे गए आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी (मय प्रमाणित चिकित्सीय प्रमाणपत्र), मूल जनआधार, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साईज फोटो साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। साथ ही दैनिक उपयोग की सामग्री (आवश्यक औषधियां, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नकदी व कपड़े) लाने होंगे।
देवस्थान विभाग आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि ट्रेन में 7 दिन तक यात्रियों के आवास, भोजन आदि व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से देय होगी।
डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले के यात्री डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 8 बजे, उदयपुर संभाग के यात्रियों को राणाप्रतापनगर रेलवे स्टेशन पर सुबह 9 बजे एवं जयपुर संभाग के यात्रियों को जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रिपोर्ट करना होगा।
यात्रा में सभी यात्रियों की देखरेख के लिए एक ट्रेन प्रभारी, प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारियों को अनुदेशक एवं चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक डॉक्टर व दो नर्सिंग अधिकारी भी रहेंगे।
बांसवाड़ा
