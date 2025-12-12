Scooty Scheme Update : स्कूटी वितरण का ‘सरकारी मुहूर्त’ निकला, इस डेट को मिलेगा इन छात्राओं को तोहफा, बाकी करें इंतजार

जिले में कुल 600 छात्राओं को स्कूटी का इंतजार है, लेकिन समारोह के लिए नोडल स्तर पर सिर्फ 100 स्कूटियों का लक्ष्य दिया गया है। सरकारी स्तर से एजेंसी के पास करीब 100 स्कूटियों का ही बजट पहुंचा है। यानी सिर्फ 17 फीसदी छात्राओं के हाथ में ही इस बार चाबी आएगी, बाकी लगभग 500 छात्राओं को इंतजार की लंबी सूची में ही रहना होगा। 2023-24 की स्कूटी वितरण का यह हाल है।