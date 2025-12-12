12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बांसवाड़ा

Scooty Scheme Update : स्कूटी वितरण का ‘सरकारी मुहूर्त’ निकला, इस डेट को मिलेगा इन छात्राओं को तोहफा, बाकी करें इंतजार

Scooty Scheme Update : राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी वितरण का ‘सरकारी मुहूर्त’ निकल गया है। कौन बनेगा ‘पहला हक़दार’, जानें?

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 12, 2025

Kalibai Bhil and Devnarayan Scooty Scheme distribution official auspicious Date announced Girls will receive gift on this date

स्कूटियां तैयार करते कार्मिक। फोटो पत्रिका

Scooty Scheme Update : राज्य सरकार की कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रोत्साहित करने से ज्यादा इंतजार करवा रही है। सत्र 2023-24 की स्कूटियां अब तक अटकी रहीं और अब जब राज्य सरकार ने 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 18 दिसंबर को समारोह रखकर, वितरण का ‘सरकारी मुहूर्त’ निकाल दिया है, तब भी उम्मीद आधी-अधूरी ही पूरी होगी।

जिले में कुल 600 छात्राओं को स्कूटी का इंतजार है, लेकिन समारोह के लिए नोडल स्तर पर सिर्फ 100 स्कूटियों का लक्ष्य दिया गया है। सरकारी स्तर से एजेंसी के पास करीब 100 स्कूटियों का ही बजट पहुंचा है। यानी सिर्फ 17 फीसदी छात्राओं के हाथ में ही इस बार चाबी आएगी, बाकी लगभग 500 छात्राओं को इंतजार की लंबी सूची में ही रहना होगा। 2023-24 की स्कूटी वितरण का यह हाल है।

इसके बाद 2024-25 सत्र के तहत स्कूटी वितरण की स्थिति समझी जा सकती है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रोत्साहित करने की सरकारी योजनाओं का हश्र खराब है। छात्रवृत्ति, साइकिल, यूनिफार्म सहित अन्य कई योजनाएं देरी से अमल में आ रही हैं।

कौन बनेगा ‘पहला हक़दार’?

नोडल कॉलेज हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन 100 भाग्यशाली छात्राओं को पहले स्कूटी दें? इसके लिए जिस छात्रा ने पहले सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र जमा करवाए, वही वितरण सूची में ऊपर रखा गया है।

धूल झाड़कर तैयार कर रहे स्कूटियां

लंबे इंतजार के दौरान स्कूटियों की हालत भी किसी पुरानी सरकारी फाइल जैसी हो गई थी। स्टोर में खड़ी-खड़ी धूल फांकती रहीं। पर अब जब वितरण की तैयारी शुरू हुई है, तो स्कूटियों की साफ-सफाई की जा रही है। साफ-सफाई से लेकर नंबर अंकित करने तक की प्रक्रिया तेजी से जारी है।

बढ़ाया था दायरा, 20 से 30 हजार पहुंचे

योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2023-24 में कुल स्कूटी वितरण की संख्या में इजाफा किया था। पहले 20 हजार का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर 30 हजार किया गया। पर, समय पर वितरण नहीं होने से योजना का उद्देश्य प्रभावित है।

छात्राओं में उत्साह, लेकिन

हालांकि समारोह की घोषणा के बाद छात्राओं में उत्साह तो है, लेकिन उनके चेहरों पर इंतजार की लकीरें भी साफ दिखती हैं। जो 100 छात्राएं सूची में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठी हैं, उनके लिए यह किसी त्योहार जैसा मौका है।

आदेश अनुसार कार्रवाई

600 के करीब स्कूटी वितरण बकाया है। हमें फिलहाल 100 छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य दिया गया है। स्कूटी के लिए आवश्यक दस्तावेज जिन्होंने समय पर जमा करा दिए हैं, उन्हें पहले स्कूटी देंगे। अन्य छात्राओं के दस्तावेज भी तैयार हैं। उच्च स्तर से आदेश मिलते ही सूची में शामिल छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा।
प्रो. सरला पंड्या, प्राचार्य नोडल, हरिदेव जोशी कॉलेज

