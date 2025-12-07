7 दिसंबर 2025,

बांसवाड़ा

Rajasthan News : हमला करने घर में घुसा पैंथर, हार्ट अटैक से मौत…गांव में हड़कंप

बांसवाड़ा के हिरजी दईड़ा गांव में घर के बाहर अलाव ताप रहे एक युवक पर पैंथर ने अचानक हमला कर घायल कर दिया।

बांसवाड़ा

Dec 07, 2025

Dec 07, 2025

बड़ोदिया (बांसवाड़ा)। समीपवर्ती हिरजी दईड़ा गांव में घर के बाहर अलाव ताप रहे एक युवक पर एक पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही पैंथर घर की ओर भागा और एक मकान में घुस गया। परिजनों ने परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।

घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग मौके पर एकत्र होने लगे। सूचना मिलने पर बागीदौरा क्षेत्रीय वन अधिकारी सुरेश गरासिया टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पैंथर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा।

रेस्क्यू टीम पहुंची तो देखा कि तेंदुए की स्थिति सामान्य नहीं है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। पैंथर की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग द्वारा करवाए गए पोस्टमार्टम में हार्ट फेल होना मौत का कारण बताया गया है।

इधर, पैंथर के हमले में घायल युवक शांतिलाल (15) पुत्र मीठालाल मईड़ा को नवलगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।

