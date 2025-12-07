Rajasthan News : हमला करने घर में घुसा पैंथर, हार्ट अटैक से मौत…गांव में हड़कंप

बड़ोदिया (बांसवाड़ा)। समीपवर्ती हिरजी दईड़ा गांव में घर के बाहर अलाव ताप रहे एक युवक पर एक पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। परिजन कुछ समझ पाते, इससे पहले ही पैंथर घर की ओर भागा और एक मकान में घुस गया। परिजनों ने परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया।