राजस्थान में हृदय विदारक घटना आई सामने, बॉक्स में बंद मिली नवजात बच्ची; शरीर पर रेंग रही थी चींटियां

झाड़ियों में मिली नवजात। फोटो: पत्रिका
बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हृदय विदारक घटना सामने आई है। गढ़ी तहसील के बोरी गांव में एक नवजात बच्ची झाड़ियों की बीच गत्ते के बॉक्स में बंद मिली। बच्ची को परतापुर के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बांसवाड़ा रेफर कर दिया।
जानकारी के मुताबिक बोरी गांव के हथोलिया तालाब के पास गुरुवार शाम को ग्रामीणों को किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। इस पर ग्रामीणों ने आसपास तलाश की। जहां एक बॉक्स मिला, जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों ने बॉक्स खोलकर देखा तो अंदर खून से सनी नवजात बच्ची थी, जिसके शरीर पर चींटियां चढ़ी हुई थीं।
ग्रामीणों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में पहुंची एंबुलेंस टीम ने बच्ची को परतापुर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे एनआईसीयू वार्ड में भर्ती किया। हालांकि, बाद में बांसवाड़ा रेफर कर दिया।
घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि, अभी तक बच्ची के परिजनों की पहचान नहीं हो पाई है। डॉ. विपिन बुनकर ने बताया कि नवजात बच्ची फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन बेहतर देखभाल, विस्तृत परीक्षण और निगरानी के लिए उसे बांसवाड़ा रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची एक से दो दिन की प्रतीत होती है।
