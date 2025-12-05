राजस्थान में हृदय विदारक घटना आई सामने, बॉक्स में बंद मिली नवजात बच्ची; शरीर पर रेंग रही थी चींटियां

घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि, अभी तक बच्ची के परिजनों की पहचान नहीं हो पाई है। डॉ. विपिन बुनकर ने बताया कि नवजात बच्ची फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन बेहतर देखभाल, विस्तृत परीक्षण और निगरानी के लिए उसे बांसवाड़ा रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची एक से दो दिन की प्रतीत होती है।