Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara: 16 साल की दुल्हन से 23 साल के दूल्हे की शादी, प्रशासन पहुंचा तो ये हुआ फैसला, सरकारी कर्मचारी है दूल्हे के पिता

Banswara News: बांसवाड़ा में एक नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की और बाल विवाह को रोक दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Child-Marriage-Case

शादी के घर की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Child Marriage Case: बांसवाड़ा में तहसील गढ़ी के गांव पारहेडा में नाबालिग की शादी की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। दूल्हा तोरण द्वार पर पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ।

तहसीलदार शंकर लाल बुनकर ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर पटवारी, गिरदावर एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की टीम भेज कर बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की गई।

रुकवाया बाल विवाह

दूल्हा एवं दुल्हन दोनों के पक्षों की मौजूदगी की भीड़ ज्यादा होने पर मशक्कत करनी पड़ी। सूचना की जानकारी चाइल्ड लाइन 1098 बांसवाड़ा स्तर से प्राप्त हुई थी। जानकारी की समस्त समन्वय स्थापित किया। उक्त मामले की जानकारी से दुल्हन के पिता को जब जानकारी से अवगत करवाया वह भी बहाने करने लगे फिर स्कूल के दस्तावेज के आधार पर बालिका के बाल विवाह को रुकवाया एवं पाबंद किया।

बालिग होने पर करेंगे विवाह

वर पक्ष ने बताया कि उन्हें दुल्हन नाबालिग होने का पता नहीं था। दोनों के बालिग होने पर ही विवाह करवाने के लिए सहमति दी की गई। दूल्हे के पिता सरकारी कर्मचारी भी है। गांव में प्रशासन की टीम ने संदेश दिया कि अब अगर इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

चाइल्ड लाइन 1098 के जिला समन्वयक कमलेश बुनकर ने बताया कि मामला चाइल्ड लाइन पर जानकारी प्राप्त हुई टीम ने तुरंत ही प्रशासन के समस्त अधिकारियों को अवगत करवा कर बाल विवाह रुकवाया।

ये भी पढ़ें

इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 08:21 am

Published on:

01 Dec 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara: 16 साल की दुल्हन से 23 साल के दूल्हे की शादी, प्रशासन पहुंचा तो ये हुआ फैसला, सरकारी कर्मचारी है दूल्हे के पिता

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sangharsh Chetna Yatra : राजस्थान में कर्मचारियों के हितों के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं होगा, कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने चेताया

Sangharsh Chetna Yatra Akhil Rajasthan Rajya Karmchari Sanyukt Mahasangh warns Rajasthan employees interests Any breach not be tolerated
बांसवाड़ा

Rajasthan Encroachment : बांसवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ जारी है कार्रवाई, नगर परिषद टीम ने दी चेतावनी

Rajasthan Banswara Action against encroachment continues Municipal Council team warning
बांसवाड़ा

Rajasthan : अवमानना प्रार्थना पत्र पर कोर्ट नाराज, बांसवाड़ा कलक्टर सहित कई अफसरों को नोटिस जारी

Bagidora Court displeased over contempt petition Banswara Collector and several big officers Notice issued
बांसवाड़ा

Banswara Road : पुरानी डामर सड़क पर डाली जा रही 2 करोड़ रुपए की नई सीसी परत, घटिया निर्माण से गुस्से में हैं ग्रामीण

Banswara Road Rs 2 crore new concrete layer is being laid on old tarmac road villagers angry
बांसवाड़ा

Rajasthan Social Reforms : शादी समारोहों में डीजे बजाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना, इस समाज ने लिया फैसला

Rajasthan Social Reforms DJs at weddings are fined ₹75,000 this society has taken several strict measures
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.