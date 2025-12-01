Banswara: 16 साल की दुल्हन से 23 साल के दूल्हे की शादी, प्रशासन पहुंचा तो ये हुआ फैसला, सरकारी कर्मचारी है दूल्हे के पिता

शादी के घर की फोटो: पत्रिका
Rajasthan Child Marriage Case: बांसवाड़ा में तहसील गढ़ी के गांव पारहेडा में नाबालिग की शादी की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। दूल्हा तोरण द्वार पर पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ।
तहसीलदार शंकर लाल बुनकर ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिलते ही मौके पर पटवारी, गिरदावर एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की टीम भेज कर बाल विवाह रुकवाने की कार्रवाई की गई।
दूल्हा एवं दुल्हन दोनों के पक्षों की मौजूदगी की भीड़ ज्यादा होने पर मशक्कत करनी पड़ी। सूचना की जानकारी चाइल्ड लाइन 1098 बांसवाड़ा स्तर से प्राप्त हुई थी। जानकारी की समस्त समन्वय स्थापित किया। उक्त मामले की जानकारी से दुल्हन के पिता को जब जानकारी से अवगत करवाया वह भी बहाने करने लगे फिर स्कूल के दस्तावेज के आधार पर बालिका के बाल विवाह को रुकवाया एवं पाबंद किया।
वर पक्ष ने बताया कि उन्हें दुल्हन नाबालिग होने का पता नहीं था। दोनों के बालिग होने पर ही विवाह करवाने के लिए सहमति दी की गई। दूल्हे के पिता सरकारी कर्मचारी भी है। गांव में प्रशासन की टीम ने संदेश दिया कि अब अगर इस प्रकार का कोई मामला संज्ञान में आता है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
चाइल्ड लाइन 1098 के जिला समन्वयक कमलेश बुनकर ने बताया कि मामला चाइल्ड लाइन पर जानकारी प्राप्त हुई टीम ने तुरंत ही प्रशासन के समस्त अधिकारियों को अवगत करवा कर बाल विवाह रुकवाया।
बड़ी खबरेंView All
बांसवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग