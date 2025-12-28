Banswara Crime : यौन शोषण से नाबालिग हुई गर्भवती!, परिजन चौंके, दो बच्चों का पिता आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार करीब 15 वर्षीया किशोरी के साथ वाकया सितंबर माह में हुआ। परिजनों ने मामले की जानकारी तीन दिन पूर्व ही होना बताया। इस पर पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि घटना के दिन शाम को उसका छोटा बेटा घर से बाहर खेलने निकल गया। उसे वापस लाने के लिए बेटी निकली तो आरोपी लोधा डूंगरी निवासी उसे बहलाकर पास के निर्माणाधीन भवन परिसर में ले गया और धमकाकर यौन शोषण किया।