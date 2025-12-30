30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब अपात्र लाभार्थियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ले चुके अनाज की 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली होगी। कल 31 दिसंबर को आखिरी मौका है।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 30, 2025

Rajasthan Food Security Scheme update ineligible beneficiaries Strict action 27 rupees per kg rate recovery Give-Up campaign last chance

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ चल रहे गिव-अप अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में अब तक 1 लाख 34 हजार 423 लोगों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।

जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे परिवारों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की गई है, जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम-2023 की अनुसूची-1 के मानकों में अपात्र आते हैं। जिन परिवारों में आयकरदाता शामिल हैं, सरकारी-अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से अधिक हैं अथवा जिनके पास चारपहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर), वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

सबसे कम नाम आम्बापुरा तहसील से हटाए गए

ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि ऐसे लाभार्थी 31 दिसम्बर, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। जिले में सबसे अधिक नाम बांसवाड़ा, जबकि सबसे कम नाम आम्बापुरा तहसील से हटाए गए हैं।

… तो हर एक किलो पर जुड़ेंगे 27 रुपए

जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाता है, तो उसके खिलाफ 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों से समय रहते नाम हटवाने की अपील की है।

तहसीलवार खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए लाभार्थी

तहसील - हटाए अपात्र
आम्बापुरा 2,653
आनंदपुरी 11,404
अरथूना 10,199
बागीदौरा 10,749
बांसवाड़ा 16,680
छोटीसरवन 6,350
गढ़ी 15,761
गांगड़तलाई 10,345
गनोड़ा 7,140
घाटोल 16,207
कुशलगढ़ 13,634
सज्जनगढ़ 13,301
कुल 1,34,423 ।

ये भी पढ़ें

Bundi : राजस्थान का एक अजीबो-गरीब गांव, यहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट सब मिलेंगे, पढ़ें यह रोचक स्टोरी
बूंदी
Rajasthan strange village Ramnagar basti you find President Governor and High Court read this interesting story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 12:39 pm

Published on:

30 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Rajasthan-Police
बांसवाड़ा

Banswara Crime : यौन शोषण से नाबालिग हुई गर्भवती!, परिजन चौंके, दो बच्चों का पिता आरोपी गिरफ्तार

Banswara Crime minor girl became pregnant sexually assaulted her family shocked two children father accused arrested
बांसवाड़ा

Banswara News : शराब के नशे में धुत्त ट्रैक्टर चालक ने मचाया कोहराम, कई गाड़ियां तोड़ी, एक युवक जख्मी

Banswara Ghatol News drunk tractor driver caused chaos Several cars were damaged young man seriously injured
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा: जीजा के साथ जा रही महिला को जंगल में उठा ले गए थे हैवान, सामूहिक दुष्कर्म कांड का छठा आरोपी गिरफ्तार

Banswara crime
बांसवाड़ा

Banswara Gang Rape : बांसवाड़ा में सामूहिक दुष्कर्म से महिला बदहवास, 5 गिरफ्तार, 2 बाल अपचारी भी डिटेन, होगी शिनाख्त परेड

Banswara gang rape Woman distraught Five accused arrested two minors detained identification parade will be held
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.