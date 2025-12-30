Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे परिवारों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की गई है, जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम-2023 की अनुसूची-1 के मानकों में अपात्र आते हैं। जिन परिवारों में आयकरदाता शामिल हैं, सरकारी-अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से अधिक हैं अथवा जिनके पास चारपहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर), वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।