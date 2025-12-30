Food Security Scheme : अब अपात्र लाभार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 27 रुपए प्रति किग्रा की दर से होगी वसूली

फाइल फोटो पत्रिका
Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ चल रहे गिव-अप अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में अब तक 1 लाख 34 हजार 423 लोगों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।
जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि अभियान के तहत ऐसे परिवारों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की गई है, जो राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम-2023 की अनुसूची-1 के मानकों में अपात्र आते हैं। जिन परिवारों में आयकरदाता शामिल हैं, सरकारी-अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपए से अधिक हैं अथवा जिनके पास चारपहिया वाहन है (ट्रैक्टर को छोड़कर), वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि ऐसे लाभार्थी 31 दिसम्बर, 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। जिले में सबसे अधिक नाम बांसवाड़ा, जबकि सबसे कम नाम आम्बापुरा तहसील से हटाए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी ओमप्रकाश जाटव ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाता है, तो उसके खिलाफ 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वसूली और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अपात्र लाभार्थियों से समय रहते नाम हटवाने की अपील की है।
तहसील - हटाए अपात्र
आम्बापुरा 2,653
आनंदपुरी 11,404
अरथूना 10,199
बागीदौरा 10,749
बांसवाड़ा 16,680
छोटीसरवन 6,350
गढ़ी 15,761
गांगड़तलाई 10,345
गनोड़ा 7,140
घाटोल 16,207
कुशलगढ़ 13,634
सज्जनगढ़ 13,301
कुल 1,34,423 ।
