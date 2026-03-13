Rajasthan RTE Alert : सिर्फ एक गलती रद्द कर देगी आरटीई के तहत फ्री एडमिशन, अभिभावक बरते ये सावधानी

Rajasthan RTE Alert : शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क सीटों पर दाखिला प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर प्राथमिकता क्रम निर्धारण लॉटरी हो गई है। इसके आधार पर बच्चों का नि:शुल्क सीटों पर दाखिला तय होगा। अब अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत वरीयता क्रम अनुसार पसंद के स्कूल को लॉक लगाना होगा। इस दौरान बरती गई एक मामूली गलती बच्चे को नि:शुल्क दाखिला निरस्त भी कर सकता है। ऐसे में अभिभावकों को सावधानी बरतनी होगी।