Banswara: श्मशान घाट पर होती सबकी ‘सामाजिक हाजिरी’, सिंधी समाज की अनूठी परंपरा

यह सिंधी समाज, बांसवाड़ा की अनूठी पहल है। इसका निर्वहन विगत दस साल से अधिक समय से समाज स्तर पर किया जा रहा है। इसका लेखा-जोखा भी समाज के पास उपलब्ध है। इसे वक्त-बेवक्त सामाजिक विषयों पर पर आवश्यकतानुसार सभी के सामने रखा जा सकता है। हालांकि अब तक एक बार भी ऐसी नौबत नहीं आई। बांसवाड़ा में फिलहाल 230 सिंधी परिवार हैं, जिनका पूरा डेटा बैंक भी सामाजिक स्तर पर तैयार किया गया है।