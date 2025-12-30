Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में आज शाम होगी कैबिनेट की बैठक, चुनाव में दो संतान के नियम में छूट मिलने पर हो सकता है फैसला

आज की बैठक में यह मुद्दा हो सकता है कि दो संतान का नियम हटेगा या नहीं? नियम के अनुसार मामला यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हैं, तो वो पंच-सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव जीतने के बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानकारी छुपाई है और उसकी तीसरी संतान भी है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। आज की बैठक में इस नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है। अगर कैबिनेट बैठक में इस पाबंदी को हटाया जाता है तो पंचायत चुनाव में अलग माहौल देखने को मिलेगा।