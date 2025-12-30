30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान में आज शाम होगी कैबिनेट की बैठक, चुनाव में दो संतान के नियम में छूट मिलने पर हो सकता है फैसला

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 30, 2025

Rajasthan today evening cabinet meeting decision Panchayat elections two-child rule exemption

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Rajasthan Cabinet Meeting : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। नए साल से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। चुनाव में दो संतान के नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर रही है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है। युवा नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। सौर ऊर्जा को लेकर भू-आवंटन हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक का एजेंडा मंगलवार दोपहर तक तैयार होगा।

दो संतान का नियम हटेगा या नहीं?

आज की बैठक में यह मुद्दा हो सकता है कि दो संतान का नियम हटेगा या नहीं? नियम के अनुसार मामला यह है कि अगर किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद 2 से अधिक संतान हैं, तो वो पंच-सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर चुनाव जीतने के बाद यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानकारी छुपाई है और उसकी तीसरी संतान भी है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। आज की बैठक में इस नियम में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है। अगर कैबिनेट बैठक में इस पाबंदी को हटाया जाता है तो पंचायत चुनाव में अलग माहौल देखने को मिलेगा।

युवा नीति को मिल सकती है मंजूरी

बैठक में संभावना है कि 'युवा नीति' को मंजूरी मिल सकती है। राजस्थान की 'युवा नीति' युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने पर केंद्रित है। हाल ही में राजस्थान युवा नीति-2025 की अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसका लक्ष्य युवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

सौर ऊर्जा को लेकर भू-आवंटन पर भी फैसला

बैठक में सौर ऊर्जा को लेकर भू-आवंटन पर भी फैसला हो सकता है। इससे बिजली के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलेगा।

Jaipur JCB Workshop Fire : जयपुर के जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, मदद को उठे कई हाथ, टला बड़ा हादसा, प्यासे फायरमैन ने जीता दिल
जयपुर
Jaipur JCB workshop massive fire Many hands came help big disaster averting thirsty firefighter won hearts

Published on:

30 Dec 2025 09:45 am

