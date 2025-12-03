Rajasthan News : कचरे के ढेर पर मिला नवजात बच्ची का शव, गले में बंधा था नाड़े का फंदा

नवलगढ़ (झुंझुनूं)। कस्बे में राजकीय महाविद्यालय के पीछे नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ पर एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के गले में नाड़े की रस्सी बंधी मिलने से गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बच्ची के परिजनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस ने नगरपालिका के सहयोग से शव का मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।