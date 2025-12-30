30 दिसंबर 2025,

झुंझुनू

VDO ने प्रोबेशन पीरियड में किया करोड़ों रुपए का गबन, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी सरकारी राशि

VDO Siddharth Khichad Embezzled Govt Fund: झुंझुनूं जिले में ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ खीचड़ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करीब सवा करोड़ की सरकारी राशि को अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिया।

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

VDO-Sidharth

सिद्धार्थ खीचड़ (फोटो: पत्रिका)

Jhunjhunu VDO Corruption Exposed: झुंझुनूं जिले में कार्यरत एक ग्राम विकास अधिकारी ने पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की सरकारी राशि अपनी पत्नी एवं रिश्तेदारों के बैंक खातों में डलवा दी। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर जिला प्रशासन ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद्र यादव ने बताया कि वीडीओ सिद्धार्थ खीचड़ पंचायत समिति झुंझुनूं की ग्राम पंचायत पातुसरी एवं नयासर में पदस्थापित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्नी एवं अन्य रिश्तेदारों के बैंक खातों में राजकीय धन का अनाधिकृत हस्तांतरण किया।

जांच में यह तथ्य प्रमाणित पाया गया कि खीचड़ ने अलग-अलग खातों में कुल 46 लाख 86 हजार 889 रुपए एवं 55 लाख 92 हजार 600 रुपए की राशि बिना किसी वैधानिक अनुमति के स्थानांतरित कर दी। इसके अतिरिक्त 66 हजार 940 रुपए की नकद राशि का भी गबन किया गया। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख 46 हजार 429 रुपए का गबन सामने आया है।

परिवीक्षाकाल में ही गबन

सीईओ यादव ने बताया कि यह पूरा मामला खीचड़ के परिवीक्षाकाल के दौरान का है, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीर माना है। परिवीक्षाकाल में रहते हुए इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह गंभीर दुराचार और वित्तीय अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला परिषद प्रशासक डॉ. अरुण गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन, तथ्यों एवं साक्ष्यों पर गहन विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ खीचड़ की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

